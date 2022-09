Enésimo portazo a Ronaldo tras juzgar a Lewandowski: el United celebra

Los veranos en el Bayern de Münich siempre tienen a un protagonista de excepción, aparte de los flamantes fichajes que refuerzan a la plantilla año tras año. Ése no es otro que su director deportivo, Hasan Salihamidzic, quien a principios de mercado no dudó en criticar el deseo de marcharse al Barcelona de un estandarte bávaro como Lewandowski, y ahora vuelve a dejar su impronta en el culebrón Cristiano Ronaldo. No es la primera vez que el bosnio sale a desmentir con rotundidad los rumores del posible fichaje del astro portugués. En esta ocasión, ha sido con los compañeros de ‘Sky Sports’ Alemania, y se ha vuelto a mostrar igual de categórico que hace semanas.

“Es una personalidad increíblemente grande. Un gran jugador que ha dejado su huella en el mundo del fútbol en los últimos años”, primero elogiaba. “No era una opción para nosotros porque estábamos haciendo otras cosas y antes de eso organizamos nuestra ofensiva de esa manera. Pero no hay que sentir lástima por él. Es un gran futbolista que ha logrado grandes cosas en los últimos años”, concluía Salihamidzic sobre su visión acerca del ‘crack’ de Madeira.

Lo cierto es que la realidad es dura para Cristiano Ronaldo, que ha tenido que aguantar el rechazo de todos los principales clubes europeos hasta el punto de verse obligado a continuar su carrera en el Manchester United. Esto choca de lleno con el deseo del jugador, que no es otro que disputar la Champions League para seguir agrandando sus brillantes números en dicha competición. Sin embargo, el periodo de fichajes en el viejo continente concluyó y ni siquiera equipos de un nivel secundario como Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund o el Nápoles terminaron de acometer una operación arriesgada para sus intereses.

Quien saca pecho de todo esto no es otro que Ten Hag. El entrenador holandés del Manchester United sigue firme en su deseo de contar con Cristiano Ronaldo, pese a relegarle al banquillo en los últimos partidos del equipo. Desde el cuerpo técnico se trabaja en recuperar la mejor forma del portugués después de un convulso verano donde apenas ha tenido tiempo de hacer pretemporada.