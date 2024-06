Era el ‘9’ favorito de Simeone para echar a Morata, pero nada: será el heredero de Haaland

Guirassy, de 28 años, ha mostrado un rendimiento notable en la Bundesliga, atrayendo la atención de equipos de primer nivel con sus habilidades para el gol, su presencia física y su capacidad para desbordar defensas. Durante la temporada pasada, el delantero registró 28 goles en 28 apariciones en la competición, demostrando así ser una fuerza imparable en el ataque. Este rendimiento no pasó desapercibido para los ojeadores del Dortmund, que rápidamente identificaron a Guirassy como el reemplazo ideal para llenar el vacío dejado por Haaland tras su traspaso al Manchester City en 2022.

🚨🟡⚫️ EXCLUSIVE: Serhou Guirassy to Borussia Dortmund, here we go!



BVB have received the green light from player side after working on this deal for months.



Guirassy has accepted and formal steps will follow.



