Era el favorito para echar a Xavi, solo Guardiola lo iguala y se aleja de Barcelona por el Bayern

Pese a haber ratificado a Xavi en las últimas semanas, en las oficinas del Camp Nou siguen muy pendientes de las novedades en el mercado de entrenadores. Pues, pese a haber mostrado de forma pública su confianza en el proyecto del egarense, la realidad es que en la directiva siguen existiendo dudas respecto del técnico catalán. Es por este motivo que las opciones de Flick o Márquez siguen, de alguna forma, vivas.

Sin embargo, la realidad es que el técnico alemán quiere regresar a los banquillos cuanto antes y no parece que vaya a esperar al Barça durante mucho más tiempo, pues, según la información de Sky Sports Germany, el Bayern de Múnich está cerca de alcanzar un acuerdo con Hansi Flick para que vuelva a estar al frente del conjunto germano con el que alcanzó el legendario sextete, un logro que solamente Pep Guardiola con el mejor Barça ha sido capaz de lograr en toda la historia.

Además, el regreso de Flick al banquillo del Allianz Areno vendría acompañado de un reencuentro con una leyenda absoluta del Bayern de Múnich, pues tal como avanza el citado medio, Miroslav Klose formaría parte del cuerpo técnico del alemán. Una idea que serviría para recuperar los ánimos en Múnich, donde tras una temporada en blanco necesitan muchos motivos para recuperar la sonrisa. Y Flick y Klose son dos grandes motivos para sonreir.

Miroslav Klose as an assistant for Hansi Flick is an idea being discussed at Bayern [@Plettigoal] https://t.co/5u6l0xOPG5 pic.twitter.com/VfRI1EXB27