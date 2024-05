El Barça lo echaría para quedarse con Araujo y Cubarsí y llueven las ofertas por el titular de Xavi

La batalla por asegurar los servicios del prometedor defensa francés Jules Koundé, de 25 años, ha cobrado aún más fuerza con los últimos informes que indican que tanto el Newcastle United como el Inter de Milán han ingresado en la puja por el zaguero.

El defensor, actualmente en las filas del Barcelona, ha sido objeto de atención por parte de gigantes como el Chelsea, Manchester United y PSG, entre otros. Sin embargo, la entrada de Newcastle e Inter añade una nueva dimensión a esta multitudinaria pelea.

Se informa que el Barcelona está considerando seriamente la posibilidad de vender a l zaguero en el próximo periodo de traspasos para financiar otras adquisiciones y reforzar su plantilla. El club catalán estaría dispuesto a desprenderse de Koundé para centrarse en mantener a Ronald Araujo y Pau Cubarsí, dos futbolistas formados en La Masia que han demostrado su valía en la defensa blaugrana a pesar de los problemas vividos esta temporada en el plano futbolísitico y de las dudas generadas por el uruguayo.

El interés en Koundé no es sorprendente, dados sus impresionantes desempeños tanto a nivel de club como internacional. Su capacidad para leer el juego, su técnica defensiva y su habilidad para jugar con el balón en los pies lo han convertido en un activo muy codiciado para cualquier equipo que busque fortalecer su línea defensiva.

Con la presencia de varios clubes de renombre en la disputa por su firma, se espera que la competencia por Koundé sea feroz. El Newcastle, bajo su ambicioso propietario, Mohamed Bin Salmán, continúa ansioso por hacer movimientos significativos en el mercado de fichajes para elevar su posición en la Premier League. Mientras tanto, el conjunto nerazzurro busca reforzar su defensa mientras se prepara para defender su título de la Serie A y competir en la Champions.

Mientras tanto, los equipos interesados en sus servicios están ansiosos por cerrar el trato y asegurarse los servicios de uno de los defensas más laureados del mercado, motivo por el que su fichaje superará los 50 millones.

💣#FCBarcelona 🔴🔵🇫🇷

Barcelona's French defender Jules Kounde is attracting the interest of many clubs. pic.twitter.com/Yh52fXNAjw