Es tan bueno que al Barça le queda grande: Liverpool, Bayern y City, a evitar otro fiasco Bellingham

No le será fácil al Bayer Leverkusen retener a Xabi Alonso a tenor de la insistencia que están mostrando sobre todo el Bayern de Múnich y el Liverpool, aunque también hay otros equipos como el Manchester United y el Chelsea tras su pista, en contratarlo, pero si bien esto es posible, ya que el míster quiere jugar la Champions League con su actual equipo la temporada que viene, lo que está claro es que el tolosarra supedita su estancia a la de su estrella.

Tres gigantes dispuestos a todo por él

Y si es complicado que el conjunto de la aspirina mantenga a su entrenador, también lo será, incluso en mayor medida, lograr además que su gran estrella, Florian Wirtz, no acepte alguna de las muchas y sugerentes propuestas que le llueven por Europa. Y cuando hablamos de ellas no nos referimos a posibilidades atractivas en el Viejo Continente por la historia de clubs como el Barça o el Real Madrid, sino, además de ello, a equipos dispuestos económicamente a hacer locuras por el jugador alemán. Sí, el jugador gusta en Montjuic y el Bernabéu pero los primeros carecen del dinero para llevárselo y los segundos tienen ya elegidos sus bombazos, de modo que su futuro no pasa por LaLiga, no al menos por el momento.

Una terna poderosísima

Y es que HITC asegura que Manchester City y Liverpool quieren llevarse a golpe de talonario a Wirtz durante la próxima ventana de transferencias veraniega, cosa que no sucederá si lo puede evitar el Bayern de Múnich, tal y como recalca el medio de comunicación. Y decimos que no será sencilla la tarea de retener al jugador en el Leverkusen porque el mismo mass media asegura que los dos equipos ingleses “mantienen contactos regulares con los representantes de Wirtz”. El Bayern, al parecer, también ha empezado a hacerlo.

Un título y consolidación

La gran esperanza para el Leverkusen sobre ello pasa porque consigan al menos llevarse la Bundesliga -también pugnan por la Europa League y la copa alemana- y con ello adoptar una postura continuista, que retenga a Xabi y Wirtz al menos una temporada más, la de la consolidación, durante la 24/25. El obstáculo estriba en que Liverpool, City y Bayern ya fallaron en su intento de fichar a Jude Bellingham y el rendimiento del inglés les ha hecho ver el fallo cometido, uno que no quieren repetir con Wirtz.