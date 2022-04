Gol de Lewandowski, Bundesliga para el Bayern y ¿adiós del polaco?

El Bayern Múnich ganó 3-1 al Borussia Dortmund este sábado, victoria que le proclamó campeón de la Bundesliga, décimo título consecutivo de la liga alemana, convirtiéndose en el primer equipo de una gran liga en conseguir algo similar. Este título es el primero que consigue Julian Nagelsmann en su debut como técnico del Bayer, el único que podrá levantar esta temporada después de las eliminaciones en Copa y Champions, ésta última a manos del Villarreal.

Sobre el césped del Allianz Arena se dieron cita dos de los futbolistas más codiciados actualmente en el mundo del fútbol. Robert Lewandowski y Erling Haaland se veían las caras en el que, casi con total seguridad, habrá sido su último enfrentamiento en Alemania. Un duelo de goleadores, entre ambos suman la friolera de 51 goles en la Bundesliga, que se llevó el polaco, quien además marcó el segundo tanto de los muniqueses.

Con Haaland muy cerca de firmar con el Manchester City, el título liguero de ayer puede ser también la despedida de Lewandowski del Bayern. El delantero polaco termina contrato en junio de 2023 y continúa sin renovar, por lo que el conjunto alemán lo tendrá que vender este verano si quiere sacar algo de dinero por él. con el Bayern de Múnich y está muy receptivo a abandonar el Allianz Arena el próximo verano.

Objeto de deseo del presidente del F.C.Barcelona, varios medios polacos han asegurado que existe un preacuerdo entre el delantero y el club catalán para los próximos tres años. La situación financiera del Barça dificulta la operación, pero Laporta se ha pronunciado hace unos días sobre la posibilidad de su llegada a la ciudad condal, afirmando que "este es más probable (que Haaland) que venga".

"He leído lo que había en los medios de comunicación, pero no he oído nada del club. Pronto habrá una reunión, pero hasta ahora no ha pasado nada especial. También me doy cuenta de lo que está pasando. La situación no es fácil para mí", dijo Lewandowski a Sky Sport tras la celebración del título.

Liverpool, Manchester United o un posible regreso al Borussia Dortmund son otras de las opciones que se están barajando para el futuro del delantero polaco, que parece tener las horas contadas en el campeón de Alemania.