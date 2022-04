Haaland rompe a Florentino: acuerdo millonario con el City… con trampa

Si a día de hoy tuviéramos que apostar por un equipo para llevarse finalmente este verano a Erling Haaland diríamos que el Manchester City de Pep Guardiola lleva ventaja, el cual ha dado un paso de gigante para hacerse con el futbolista noruego mediante un acuerdo entre las partes, uno del todo millonario. Y sí, este acuerdo de Haaland no solo lo sacaría de la Bundesliga sino que lo convertiría en el jugador mejor pagado de la Premier League, algo a lo que Florentino Pérez parece que no se opone.

Ha sido el Daily Mail quien ha sacado a la luz la información que señala que por 500.000 libras esterlinas semanales (unos 600.000 euros semanales) el entorno cercano del vikingo y Mino Raiola habrían dado su OK al traspaso al City por ese salario del todo desconocido hasta la fecha en la liga inglesa. El Madrid, por su parte, tiene dos dudas con el jugador y no va a llegar a esa cantidad, por lo que, parece, el City puede llevarse al punta… pero con reservas.

Señala el citado mass media británico que el acuerdo sería total entre las dos partes pero que el entorno del jugador habría introducido una cláusula liberatoria peligrosa para el City, una por la que el Madrid no quería pasar: 63 millones de libras esterlinas, unos 76 millones de euros, que servirían para que cualquier club pueda acceder al jugador en el futuro. Por todo ello, ¿podemos asegurar ya que Haaland jugará en el City la temporada que viene? No del todo.

Tengan en cuenta que el Real Madrid ha sido menos flexible que el club inglés, mostrándose taxativo sobre las cláusulas de liberación (no quieren ninguna que no sea desorbitada) y sobre el salario del jugador, que desean sea más bajo. Por otro lado, preocupan en Madrid los informes médicos respecto al joven futbolista, lo que añade dudas a la operación. Por último, el Madrid prioriza a Kylian Mbappé por delante del resto de jugadores y el hecho de que ambos futbolistas no estén en sintonía suma un obstáculo más a la posibilidad de verlo vestido de blanco. Con todo, Haaland ya le dio el sí al Madrid antes que al City, por lo que el culebrón aún puede cambiar.