Confirmación dramática para Klopp y el Liverpool: el tridente se rompe

Llegaron escalonadamente al Liverpool y sin embargo durante largas temporadas han sido los grandes referentes de un equipo que ha gobernado Inglaterra y Europa en los últimos años y que esta temporada va camino de conseguir varios trofeos, entre ellos la Premier League y la Champions League. Sin embargo, la llegada de Diogo Jota y Luis Díaz y sus respectivos contratos hacen que Jürgen Klopp y el Liverpool tengan que enfrentarse a la ruptura de su tridente.

Roberto Firmino aterrizó en Liverpool en 2015, venido del Hoffenheim; Sadio Mané lo hizo un año después, procedente del Southampton, y finalmente Mo Salah llegaría en la 2017, desde la Serie A, donde militaba en la AS Roma. Juntos han conseguido la EFL Cup (esta campaña), la Premier League (19/20), la Liga de Campeones (18/19), la Supercopa de Europa (2019) y la Copa Mundial de Clubes (2019), pero el final de esta historia se acerca.

Por parecerse, los tres jugadores del ataque red se parecen hasta en la fecha de vencimiento de sus contratos, que es 2023, aunque si bien es verdad que Salah coquetea con su adiós y Mané también interesa a varios equipos, quien más ha sufrido con pérdida de protagonismo la llegada de nuevos jugadores ha sido el brasileño, al que ya se le recomienda abiertamente que deje el club inglés este verano, en el mercado de fichajes.

Kevin Campbell, ex jugador, entre otros, del Arsenal, habló al respecto del futuro del tridente, lo hizo en Football Insider dando pistas de qué espera al mismo: “Seré honesto, creo que Firmino se irá aunque me gustaría que se quede. Sin embargo, es lo suficientemente bueno como para ser titular en otro gran club”, dijo, argumentando que “Mané y Salah también necesitan nuevos contratos” y admitiendo que “sin embargo no creo que Firmino sea una prioridad”. No es el único que lo piensa, hay más voces que apuntan a que el de Maceió es el eslabón más débil del otrora indestructible tridente y que su salida está próxima. Dicho lo cual, cabe preguntarse, ¿cuál puede ser su destino?