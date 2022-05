Haaland tiene fecha y nuevo equipo: Madrid y City conocen su decisión

La temporada está en su tramo final y muchos jugadores ya están más pendientes de resolver su futuro profesional de cara a la próxima campaña que de terminar este curso de la mejor forma posible. Uno de ellos es Erling Haaland, futbolista que lleva vaticinando un cambio de aires desde que arrancó el año y que, a falta de tres partidos para que finalice la Bundesliga, está a punto de anunciar la gran decisión: su nuevo destino.

A colación de esto, cabe señalar que el Real Madrid y el Manchester City son los dos pretendientes top de Europa que más interés han mostrado en el delantero de 21 años, sobre todo porque el alto desembolso que conllevaría su incorporación ha echado de la puja a otros clubs como el FC Barcelona o la Juventus.

No obstante, y según ha revelado The Sun en una de sus últimas publicaciones, es el conjunto inglés el que saldrá victorioso de la puja. Recientemente el jeque de la entidad citizen, Mansour bin Zayed Al-Nahayan, ha tentado al futbolista noruego con diferentes ofertas que en lo salarial han supuesto un duro golpe para el Real Madrid dado que los blancos no están por la labor de igualar tal cifra, la cual ronda los 25 millones netos por campaña, a sabiendas de que Kylian Mbappé también recibiría un sueldo similar.

Pero eso no es todo ya que, además, el City podría anunciar el acuerdo con el ariete escandinavo la próxima semana, es decir, antes incluso de que finalice la presente campaña. Los skyblues son conscientes de que Haaland a día de hoy ya está pensando en un futuro donde tenga mayores aspiraicones en cuanto a títulos y, aprovechando ese deseo del atacante, la firma podría estamparse mucho antes de lo esperado, quedando el conjunto español en fuera de juego tras la mencionada oferta del jeque saudí por el crack.

Cabe señalar que el reciente fallecimiento de Mino Raiola, agente del jugador, dejaba entrever un giro radical en el futuro de la estrella, pero el poderío económico del Manchester City brindará a Pep Guardiola un ‘9’ de garantías que esta temporada el técnico español ha echado de menos, especialmente en encuentros de máxima exigencia como el disputado la semana pasada en el Santiago Bernabéu.