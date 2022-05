Guardiola, a cuadros: ahora Rodrygo, pero antes Tuchel y Luis Enrique

Desde que ganara su primera orejona en el año 2009 con el FC Barcelona, el paso de Pep Guardiola por esta competición no ha sido todo lo gratificante que muchos esperaban tras la espectacular gesta lograda en su primera campaña como técnico en la élite. La derrota sufrida el miércoles en el Bernabéu no solo ha dejado muy mermada su figura, sino que el doblete de Rodrygo Goes solo ha sido el último golpe de una cadena protagonizada por el catalán en la última década, y en Don Balón nos hemos encargado de recogerla.

La derrota contra el Real Madrid se puede tachar como muy dolorosa, pero no tanto como sorprendente ya que los blancos han demostrado en múltiples ocasiones a lo largo del presente curso atesorar un don especial para realizar este tipo de heroicidades. Eso sí, antes de que Rodrygo Goes y Benzema dejaran sin final a Pep, ha habido otros cuatro ejemplos muy claros de este calibre.

El primer revés se dio en 2010 en una fenética semifinal de Champions en la que el Inter de Milán, equipo dirigido por aquel entonces por José Mourinho, superó la eliminatoria y con ello dejó a los culés sin opciones de luchar por la orejona en el Bernabéu, sede de la gran final.

El segundo gran golpe para el técnico en esta competición ocurrió en el año 2014, precisamente frente al Real Madrid y mientras el entrenador dirigía al Bayern Múnich. Los blancos arrasaron el Allianz Arena firmando una de las mayores goleadas de la historia de la competición en su fase eliminatoria, 0-4, y con ello Guardiola se llevó otro gran chasco en este torneo.

Solo una temporada después sería el Barça de Luis Enrique el que aguó la fiesta del conjunto bávaro, endosándole un serio creativo en el Camp Nou, 3-0, en el que Leo Messi realizó una actuación estelar.

Tras dicho esperpento, han tenido que pasar cinco años para que Guardiola volviera a sufrir golpes sangrantes en la Champions: el primero de ellos, cayendo en la final de Oporto disputada en 2021 frente al Chelsea de Thomas Tuchel; y ahora, la mencionada gesta merengue en el Bernabéu cuando el City tenía muy controlada la eliminatoria a solo seis minutos para la conclusión del encuentro de vuelta.