Kroos cambia al Bayern por 2 megacracks: lágrimas, furia en el mercado y ‘no’ a Kimmich y Davies

Dos de los jugadores más pretendidos en la plantilla del Bayern de Múnich en el mercado de fichajes, como son Joshua Kimmich y Alphonso Davies, gozan desde ahora de una especial protección que obliga al club germano a trabajarse sus respectivas continuidades, en parte porque son jugadores capitales para Vincent Kompany, pero también porque el club alemán va a perder a dos megacracks con carácter de inmediatez.

Informa el diario Bild que el Bayern de Múnich maneja un mercado de fichajes de 2025, fecha en la que finalizan los contratos del mediocampista (y lateral) alemán y el lateral canadiense, en el que dos de los jugadores más emblemáticos, carismáticos y con más peso en la historia reciente del club, pero también en la escala salarial de este, como son Manuel Neuer y Thomas Müller, digan adiós.

De ahí que el Bayern, en cierta forma, mire a lo sucedido con Toni Kroos de cara a la configuración de su futura plantilla. El mass media certifica que la cúpula del club desea que Thomas Müller y Manuel Neuer digan adiós al fútbol en el verano previo a la campaña 25/26, y esto, más allá de dejar una huella enorme en el club, que este ha de ganar, permitirá a la entidad liberar los 20 millones de euros al año que cobra cada uno.

Bayern bosses expect both Thomas Müller and Manuel Neuer to retire next summer. Both are among the top earners with an estimated salary of €20m per year each. Although that doesn't help this summer, it would free up big wages in 2025 [@SPORTBILD] pic.twitter.com/GaGJkUwYLG