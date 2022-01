La salida de Haaland inminente: el delantero se cansa de las presiones

Todo parecía entrever que el futuro de Erling Haaland iba a decidirse en las últimas semanas del mes de mayo, cuando la temporada alemana finalizase y el delantero ya pudiese hablar de su próximo destino sin ninguna preocupación. Respetando así al club que le ha convertido en una estrella y a la afición que tanto cariño le tiene. Pero un giro inesperado en las últimas horas parece haber acelerado esta decisión.

Al finalizar el último encuentro del Dortmund en la Bundesliga con victoria por 5-1 sobre el Friburgo, con un doblete del ariete, el atacante aseguraba sentirse molesto con los dirigentes del club, ya que, llevaban varias semanas presionándole para que tomara una decisión sobre su futuro:"Me presionan, es hora de valorar el futuro" aseguraba el noruego al finalizar el encuentro.

"En los últimos seis meses he decidido no decir nada por respeto al Dortmund. Pero ahora el club ha empezado a presionarme para que tome una decisión. Yo solo quiero jugar al fútbol, pero ellos me presionan para que tome una decisión sobre mi futuro ya" señalaba Haaland al termino del partido, mostrando ver su enfado ante las presiones desde la parte noble del conjunto alemán. Y no es para menos, ya que, él siempre ha asegurado que su prioridad es siempre dar el 100% en el terreno de juego y dejar aparcadas esas cuestiones para cuando finalice la temporada y no tentorpecer así el transcurso del curso.

Carácter no le falta al delantero, que mostraba su enfado de la siguiente manera: "Eso es lo que ellos quieren y significa que cosas van a empezar a suceder. Yo he dicho desde el principio que solo quería centrarme en jugar y dar así mi mejor versión. No quería tener otra cosa en mente. Pero ahora que me presionan es hora de valorar el futuro".

Aún con todo, y debido al respeto que siempre ha tenido por la afición del Dortmund, Haaland intentaba calmar un poco los ánimos: "Estamos en un momento con dificil con muchos partidos. Yo solo quiero jugar al fútbol y no puedo decidir nada ahora". Tras la victoria de ayer, el Borussia se ha colocado a 3 puntos del Bayern de Munich en Liga, sigue vivo en la Copa Alemana (DFB Pokal) y prepara los playoff de la Europa League ante el Glaswog Rangers