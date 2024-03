La sensación alemana junto a Musiala y Wirtz gusta mucho en Anfield como rival de Darwin Núñez

Si miramos a la Bundesliga encontramos a un Bayer Leverkusen como gran protagonista del campeonato y, más concretamente, a sus futbolistas más destacados, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong o Alejandro Grimaldo.

Eso sí, hay otro futbolista en el campeonato alemán que también están haciéndose notar con sus actuaciones y si el caso de Jamal Musiala tampoco es especialmente sorprendente ya que el crack el Bayern de Múnich se destapó como una estrella mundial emergente la temporada pasada, en el Hoffenheim hay que admirar a Maximilian Beier.

El joven ariete germano de 21 años se ha convierto en la máxima referencia de su equipo en un tiempo récord y, solo un año después de llegar al equipo apunta a protagonizar uno de los grandes traspasos del mercado con su llegada a Anfield.

Sí, porque según reportan diversos medios británicos en Liverpool están muy interesados en brindar a Darwin Núñez una dura competencia para ser el delantero centro del equipo en pro de que ambos futbolistas muestren la mejor de sus versiones y aquí Beier tiene mucho terreno ganado para ser finalmente el futbolista que aterrice en Anfield, aunque no para ponerse a disposición de Jürgen Klopp.

Recordemos que encontrar un sustituto para el técnico alemán es prioridad absoluta en Liverpol, pero después de ello el club moverá ficha en busca de incorporaciones con las que no solo subsanar la salida de jugadores importantes, sino mejorar las prestaciones en algunas posiciones del campo, como es la delantera.

Además, aprovechando que su valor de mercado aún no se ha disparado, 12 millones, el Liverpool cerraría un movimiento de lo más interesante ya que Beier a pesar de su juventud y de los problemas del Hoffenheim para generar ocasiones de peligro, ha registrado al friolera de 12 goles y 5 asistencias en los 24 partidos en lso que ha intervenido esta temporada en la Bundesliga, unas cifras que le han empujado a la agenda de un gigante histórico como los reds.

✍🏼Scouting Report: Maximilian Beier ('02, 🇩🇪)



📝German best youngest striker powering Hoffenheim to their best season since 2019/20 season



🌟Similar player: Randal Kolo Muani



(@stzysultan)#youthscout1ng #scouting #germany pic.twitter.com/Vg87TqdRzo