Tras Bellingham y Musiala, la generación del 2003 tiene otra joya… y 4 gigantes de Europa le llaman

La temporada en la Bundesliga está siendo de lo mas peculiar porque el Bayer Leverkusen está muy cerca de romper la hegemonía del Bayern de Múnich en lo que a la conquista de títulos se refiere, pero mirando al rendimiento de los futoblistas debemos hacer mención a Luca Netz.

Con solo 20 años el jugador del Borussia Mönchengladbach se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada y no han tardado diferentes clubs de renombre en Europa como el Bayern de Múnich, el Chelsea, el Manchester United y el Arsenal en prestar atención a su evolución con vistas a poder cerrar su fichaje el próximo verano.

