Lewandowski: 12 de junio, Ferran Torres y Aubameyang ya le esperan

El 12 de junio es la fecha en la que el Bayern de Múnich volverá a los entrenamientos para preparar la próxima temporada. Ese día, Robert Lewandowski debería saltar al campo junto al resto de sus compañeros para empezar la pretemporada, pero medios alemanes aseguran que la intención del polaco es la de no asistir a la cita, declararse en rebeldía. Un comportamiento poco habitual en el delantero y en el propio club, ya que, siempre ha destacado por su buen trato hacia sus jugadores, por lo que, esta estrategia podría suponer un punto de inflexión en las negociaciones con el FC. Barcelona.

Joan Laporta espera con ansias ese día para saber cuál será finalmente la decisión que tome Robert Lewandowski. Es consciente de que si el polaco se declara en rebeldía y no acude a entrenar, la situación se volvería muy tensa tanto dentro como fuera del club y sería cuestión de tiempo que al final los germanos cediesen a favor del Barça, donde le esperan con los brazos abiertos Ferran Torres y Aubameyang.

En cambio, si Robert Lewandowski decide ir a entrenar, significaría que el polaco, además de ser un profesional, no tendría del todo asegurada su salida del Bayern de Múnich, porque, recordemos, el conjunto alemán no quiere dejarle salir y siempre que ha sido preguntado por el tema ha hecho alusión al año de contrato que aún le resta con la entidad germana. Además, no olvidemos que han rechazado, de momento, las dos ofertas que el FC. Barcelona ha presentado formalmente por el delantero.

Mientras llega ese día, el resto de la actualidad deportiva del FC. Barcelona se mantiene igual. La semana que viene, en principio, según ha comunicado el propio presidente Joan Laporta, serán presentados Andreas Christensen y Kessié, los dos fichajes que llegan libres del Chelsea y AC. Milan (aunque aún no son oficiales) y según publicábamos ayer en Don Balón, el conjunto azulgrana estaría dispuesto a ofrecer hasta 55 millones de euros por el extremo derecho del Leeds United, Raphinha.

En el apartado de salidas, Lenglet parece que lo tiene más fácil que Umtiti para salir, con el Tottenham y el Olympique de Marsella interesados en el jugador, Riqui Puig suena como moneda de cambio con el Benfica para abaratar el fichaje y regreso de Grimaldo al FC. Barcelona. Veremos como progresan todas estas operaciones esta semana.