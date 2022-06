Resignación del Bayern: adiós a Lewandowski y nuevo '9', 100 millones

El verano de 2022 podría ser decisivo para el futuro del Bayern de Múnich. Este próximo mercado de fichajes podría perder de una tacada a dos de sus jugadores más importantes del ataque bávaro: Robert Lewandowski y Serge Gnabry. El delantero polaco ya ha comunicado en varias ocasiones públicamente que no quiere continuar en el equipo germano el año que viene, que entiende que su etapa en la Bundesliga ya ha terminado, que si ciclo ha llegado a su fin, y que quiere emprender una nueva aventura fuera de Alemania.

Uno de los lugares donde podría comenzar una nueva etapa Robert Lewandowski podría ser España. Uno de los equipos que más interés ha mostrado en el jugador del Bayern de Múnich es el FC. Barcelona. De hecho, si no fuera por su actual situación económica, seguro que Joan Laporta ya habría cerrado el traspaso del ex del Borussia Dortmund, tal y como ha hecho con Christensen y Kessié, pero debe vender jugadores y rebajar la masa salarial antes del 30 de junio para que la incorporación del polaco no resulte tan costosa.

Costosa en cuanto a salario, no por traspaso, ya que, el Bayern de Múnich empezaría a escuchar ofertas por el jugador por 35-40 millones de euros y el FC. Barcelona, según Sport, ya ha realizado su primer intento por 32 millones de euros, la cual, a día de hoy, según este medio, aún no ha recibido respuesta.

El Bayern de Múnich en un primer momento se negó en rotundo a que su jugador saliera y su idea inicial era obligarle a que cumpliera su contrato, el cual expira en junio de 2023. Pero ha entendido que su permanencia en el equipo podría ser negativa para el ambiente en el vestuario y poco a poco se va abriendo a la posibilidad de venderle este verano, por ello ya trabaja en un sustituto y parece que lo ha encontrado, aunque no le saldrá nada barato.

Según Bild Sport, el Bayern de Múnich tendría en su agenda al delantero nigeriano de 23 años del Nápoles, Victor Osimhen. Sus 18 goles en 32 partidos entre todas las competiciones esta temporada no han pasado desapercibidos y son varios los equipos que andan detrás de él. Manchester United, Arsenal y Bayern de Múnich ya han trasladado su interés a De Laurentiis, pero el presidente del conjunto italiano les ha dejado claro que su precio de salida es de 100 millones de euros. Ahora les toca a ellos si arriesgarse con una inversión tan alta o no.