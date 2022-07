Lewandowski dice basta y carga contra el Bayern, todo gracias a Xavi

Robert Lewandowski hizo todo lo posible para dejar claro que el año que viene no quería seguir en el Bayern de Múnich. Tras finalizar el último partido de la Bundesliga de la temporada pasada, el polaco anunciaba en los micrófonos de la televisión alemana que sería sus últimos minutos con la camiseta bávara. Días después, los rumores sobre un acuerdo con el FC. Barcelona corrieron como la pólvora y el delantero apareció en la celebración del título de liga con la elástica a rayas rojas y azules del equipo germano.

Desde entonces un sinfín de cruces de declaraciones por parte de Salihamidzic, Kahn, Rummenigge y el resto de integrantes de la junta directiva del Bayern de Múnich salían cada día en la prensa intentando frenar la salida del polaco del Allianz Arena, pero no fue posible, y justo el día en el que el equipo iba a ser presentado ante su afición, el FC. Barcelona hacía oficial el fichaje de Lewandowski. Ahora, con las aguas un poco más calmadas, el polaco ha hecho alusión a todo lo sucedido aquellos días y ha explicado los motivos de esa abrupta salida del conjunto germano.

“Siento que estoy en la posición correcta, en el sitio correcto. Lo que pasó en las últimas semanas antes de que saliera del Bayern también fue política. El club intentó buscar una pelea para justificar mi venta porque a lo mejor era difícil de explicar a los aficionados. Y yo tengo que aceptar esto incluso si hubo muchas mentiras, muchas mentiras sobre mí. Eran cosas falsas, pero al final sé que los aficionados, incluso en este momento, siguen apoyándome mucho. Algunas personas no han dicho la verdad, han dicho algo distinto. Para mí siempre ha sido importante ser claro, honesto. Y quizás para algunos esto ha sido un problema. Al final me he dado cuenta de que si algo no estaba bien conmigo mismo, entonces quizás era un buen momento para irme del Bayern y fichar por el Barça”, afirma el polaco en una entrevista concedida a ESPN.

Adaptación al FC. Barcelona

En esta entrevista, Robert Lewandowski también ha tratado varios temas acerca de su adaptación al juego del FC. Barcelona, sus compañeros de equipo y los primeros días como jugador culé: “Con mi experiencia es más sencillo. Xavi me ha ayudado mucho, no tenemos problemas de comunicación. Incluso los compañeros, que veo que me quieren ayudar, se abren a mi. Tal vez las primeras semanas serán un poco más difíciles, pero estoy bastante seguro de que después funcionará todos lo días, cada semana mejor que la anterior”.