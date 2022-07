Plantón a Xavi y Ancelotti: se queda con Guardiola, jugará con Haaland

El Manchester City no cede ante las presiones del FC. Barcelona y Jorge Mendes. Tal y como publicábamos ayer en Don Balón, tras el fichaje de Jules Koundé, el conjunto azulgrana ha puesto ahora en su punto de mira al mediocentro portugués de los ‘citizens’ Bernardo Silva. El centrocampista de 27 años no se encuentra del todo feliz en equipo de Pep Guardiola, y aunque le restan aún 3 años de contrato con ingleses, él no quiere cumplirlos todos.

Bernardo Silva sabe que su futuro está lejos del Etihad Stadium y por eso su agente, Jorge Mendes, está trabajando desde hace meses en una posible salida del jugador y tal y como informamos en este medio, el portugués habría sido ofrecido tanto al Real Madrid como al FC. Barcelona, pero aún así, no parece que su salida vaya a cerrarse pronto, al menos este verano, ya que, según publica el Daily Mail, el club se niega a venderle.

El Manchester City no quiere dejar salir este verano a Bernardo Silva, ya lo dejó claro en su momento cuando fue preguntado Pep Guardiola sobre esta cuestión y su respuesta no dejaba lugar a dudas:” el primer partido de liga serán Bernardo Silva y 10 más”. El técnico catalán quiere al portugués y no está dispuesto a dejar que se vaya, y menos a un rival directo en su lucha por la Champions League, como son el Real Madrid y el FC. Barcelona.

Pero todos sabemos lo convincente que puede ser Joan Laporta y la gran inversión que está haciendo este verano en el FC. Barcelona, al igual que Florentino Pérez. El fichaje del jugador lo cifra L’Equipe en 80 millones de euros, y el Manchester City está preparado para cualquier cosa, ya que, tiene claro que si Bernardo Silva acaba dejándoles este verano, su refuerzo sería Lucas Paquetá, del Olympique de Lyon, apunta el Daily Mail.

El centrocampista brasileño está siendo seguido por varios equipos de la Premier League, en especial el Newcastle, y ahora el Manchester City también se suma a la carrera por hacerse con los servicios del ‘canarinho’, pero solo si Bernardo Silva acaba saliendo, algo que, a día de hoy parece poco probable, pero teniendo como negociadores a Joan Laporta y Florentino Pérez, todo puede pasar antes del 31 de agosto.