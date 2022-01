Lewandowski y el Bayern, como Dembélé y el Barça: OK de Madrid y City

El Bayern de Múnich es un equipo con unas directrices muy claras, especialmente con respecto a jugadores díscolos, el problema es que en este caso hablamos de su estrella y máximo goleador, que además lo es de todo el continente, además de vigente ganador, por dos veces consecutivas, del galardón de mejor jugador del mundo (The Best). Por eso el gigante bávaro, antes de que llegue el año que marca el final del contrato del polaco (2022/23), le ha ofrecido una renovación atípica, pero el nueve no responde.

Dicen que a buen entendedor pocas palabras bastan, y en el caso de Lewandowski son tan escasas estas últimas que apenas sí ha hecho caso a la propuesta del Bayern: según Bild, una renovación por un año con el salario actual y si no hay rebaja salarial, de dos años. Pero Robert tiene otros planes y el Balón de Oro, amén de su ambición personal, son la clave. El bombardero polaco lo ha ganado todo en el titán de la Bundesliga, tanto a nivel individual como colectivo, y quiere un cambio de aires, un último reto fuera del Allianz.

Por supuesto esto lo sabe ya el Bayern, que no renuncia a su jugador, pero también el Real Madrid y el Manchester City, además de Barça, Chelsea e incluso Manchester United y PSG, todos ellos potenciales pretendientes de Lewandowski si este se decide a ponerse en el mercado. El Bayern, por su parte, no va a jugar al juego del gato y el ratón con su goleador y su intención, si las negativas a renovar persisten, afirma el citado medio, es mirar a verano, donde debe resolverse su continuidad o su venta.

De modo que este verano, amén de Erling Haaland, Kylian Mbappé, Paul Pogba, puede que Dusan Vlahovic y otros tantos culebrones, hemos de sumar ya el del mejor artillero del planeta; una opción más que convincente para cualquier club grande que se precie. Transfermarkt sitúa el valor del jugador de 33 años en 50 millones de euros, sin embargo el equipo de Ancelotti y el de Guardiola creen que puede salir por algo menos. Con todo, nadie duda de que semejante recurso cambiaría completamente las plantillas blancas, skyblue o culé, siendo así mismo la baza del jugador Der Bayerische Riese un componente determinante en las negociaciones por otros cracks como Haaland o Harry Kane, que pretenden respectivamente merengues y citizens; básicamente porque no hay nadie mejor en todo el globo para embocar balones en la red. Así de simple.