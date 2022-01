La Copa del Rey muestra la cruda verdad sobre Hazard y Camavinga

Solo el Elche puede apaciguar los ánimos con los numerosos e ilustres descontentos en la plantilla merengue, y solo una concesión de Carlo Ancelotti en el torneo del KO -una que por cierto seguramente agradezcan las piernas de Karim Benzema, Luka Modric, Tonki Kroos o Casemiro- permitirá reenganchar a Eden Hazard, Eduardo Camavinga o jugadores como Dani Ceballos y Luka Jovic, a la causa emprendida por el club blanco.

Sí, efectivamente el Madrid camina con paso firme y tiene un plan establecido, el de su entrenador -que tiene un once tipo (con la variante en la derecha entre Marco Asensio y Rodrygo Goes) y otros tres jugadores, Lucas Vázquez, Fede Valverde y Nacho Fernández, como los merecedores de su confianza- pero la temporada es muy larga, la copa la extiende aún más y tarde o temprano, si no es por las lesiones o la acumulación de partidos y la exigencia física, necesitará de estos jugadores descontentos, que encabezan el belga y el francés.

De Hazard seguramente se esperaba más, pero esta temporada ha tenido buenas actuaciones y ni con esas se ha ganado un puesto entre los recambios de Ancelotti (no digamos ya los titulares), que prescinde totalmente de él si tiene a esos 15 jugadores listos para jugar. Con Camavinga pasa algo similar, con la puntualización de que el club ha apostado fuertemente por él como relevo generacional de Modric y Kroos, sin embargo Ancelotti no confía en él.

Y no lo decimos nosotros, sino los minutos, ya que ni uno ni otro está entre los que llegan a los 1000 esta temporada. En el caso de ambos, además, se da un hecho insólito, y es que tal es la desconfianza de Carletto en ellos que les ha colocado en diferentes posiciones cuando han participado, como parches, descolocando más aún a sendos jugadores. Por eso la oportunidad de mañana ante el Elche en la Copa del Rey (19.00, hora española) es crucial para ambos futbolistas (insistimos, también para Dani Ceballos, Luka Jovic o Isco Alarcón): si en el choque no son titulares o no participan, ya sabremos que serán fácilmente descartados para lo que resta de temporada; esa es su verdad.