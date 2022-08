Negocio redondo: lío del Bayern al Barça con Lewandowski, mejor sin él

Uno de los grandes culebrones del verano ha sido el fichaje de Robert Lewandowski por el Fútbol Club Barcelona. La operación se dilató mucho más de lo que a los culés les hubiera gustado y no precisamente porque el jugador no lo tuviera claro, ya que puso todo de su parte por marcharse a jugar a España, sino porque el Bayern de Múnich no dio su brazo a torcer hasta última hora. Era lógico que el club bávaro no quisiera desprenderse así como así del que ha sido su máximo goleador durante los últimos años pese a su veteranía y podía pensarse que los germanos iban a acusar la ausencia de un delantero nato como el polaco, pero lo cierto es que están muy felices sin él.

Lejos de echar de menos a Robert Lewandowski y la gran cantidad de goles que marcaba temporada tras temporada, en el Bayern de Múnich se han olvidado por completo del polaco. Para nada ha quedado un vacío en la delantera y, al menos en este arranque de la temporada 2022/2023, en el Bayern no están teniendo ningún tipo de problemas para encontrar gente que supla los goles que aseguraba el ahora jugador del Barça.

Y es que hasta el momento el equipo que dirige Nagelsmann ha disputado un total de cuatro partidos oficiales en lo que va de curso y en ellos ha logrado anotar la escalofriante cifra ya de 20 goles. Lo que a la mayoría de equipos les llevaría incluso meses alcanzar, el Bayern sin Robert Lewandowski ha conseguido alcanzar las dos decenas de tantos anotados entre la final de la Supercopa alemana y las tres primeras jornadas de la Bundesliga, unos datos demoledores que indican que de nuevo el conjunto bávaro es esta campaña favorito a conseguir cualquier título.

Cinco goles lograron ante el Leipzig en la Supercopa alemana, seis le endosaron al Eintracht de Frankfurt en el debut de la Bundesliga, otros dos al Wolfsburgo y siete más al Bochum este pasado fin de semana. Una máquina de hacer goles donde Mané, Gnabry o Musiala ya se han convertido en los máximos artilleros que han hecho borrar del mapa a Robert Lewandowski.