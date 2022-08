De su eterno apego a Messi a revivir con Simeone: la historia continúa

Lo más difícil en el fútbol es tener que irte de todo sitio en el que uno ha sido querido, y eso no lo ha sufrido otro que un gran futbolista como Luis Suárez. El uruguayo ha sido noticia este verano por regresar al club que le vio nacer, Nacional de Montevideo, club en el que, como no podía ser de otra manera, ya sabe lo que es marcar en los dos partidos que tan solo ha disputado. Aunque no todo es positivo en esta historia, ya que el charrúa falló también un penalti en una de esas apariciones. El pistolero sigue dando pasos en su nuevo equipo hacia lo que pretende que le sirva de preparación para el próximo Mundial de Qatar, la gran cita que tiene en mente el charrúa.

Pero al hablar de Luis Suárez, es obligado repasar su paso por una liga española en la que hizo historia al ganar nada menos que cinco campeonatos. El delantero llegó en 2014 al Barcelona, club donde desde el principio mantuvo una bonita relación de amistad con Leo Messi y donde se proclamó campeón de infinidad de títulos. Cuatro ligas, cuatro Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Champions, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Impresionantes éxitos que acabaron con una salida gris del uruguayo del Camp Nou tras no ser considerado por Koeman como uno más de su plantilla.

Pero llegó el ‘Cholo’ Simeone y Luis Suárez demostró seguir estando muy vigente tras ser el protagonista con 21 goles de la Liga que consiguió el Atlético de Madrid en la temporada 20/21. Título que le permitía sumar nada menos que 25 a lo largo de toda su carrera si contamos también los que consiguió en Nacional, el Ajax, y el Liverpool.

Un Luis Suárez que espera seguir alargando esa cifra en su regreso al club donde empezó todo, el Nacional. La bonita historia de un auténtico delantero de raza que allá por donde ha ido ha dejado su impronta en todo lo que rodea a un club, más aún en unos aficionados que nunca olvidarán todo lo que dio y sigue dando el bueno de Lucho.