Ni Pep Guardiola ni Hansi Flick esperaban esta traición: el relevo de Busquets pasa de Barça y City

Tanto FC Barcelona como Manchester City, pasaron gran parte del pasado mercado de verano tratando de convencer a Joshua Kimmich de cambiar de aires e incorporarse a ambos clubes. El germano que se mostraba incómodo con su situación en el Bayern de Múnich ya dejó caer en varias ocasiones su negativa a sentarse a negociar con el conjunto bávaro, lo que daba grandes esperanzas tanto a Flick como a Guardiola. Sin embargo, las cosas parece que van tomando un camino cada vez más diferente del que esperaban tanto en Barcelona como en Manchester.

🔴⚪️ Joshua Kimmich opens doors to new Bayern contract: “I’m available to discuss with the club”.



“It’s always nice to hear the backing and support from the club. I'm just enjoying the moment. It's important to win the games”.



