Ni Maguire, ni Laporte: el Barça elige central económico para Xavi

Se lleva hablando durante toda la temporada de los posibles fichajes del FC. Barcelona para la defensa del próximo año. Joan Laporta parece decidido este verano a vender tanto a Samuel Umtiti como a Lenglet. Tal y como publica el diario Sport, el central francés gusta al Arsenal de Mikel Arteta y, a pesar de haber renovado recientemente hasta 2026, el presidente del conjunto azulgrana ya está trabajando para cerrar su salida hacia la Premier League.

Por parte de Clément Lenglet, su futuro está un poco más en el aire, aunque este mismo diario asegura que uno de los equipos que más interesados están en su fichaje es el Sevilla, donde cuajó muy buenas actuaciones en el pasado y los aficionados sevillistas guardan muy buenos recuerdos sobre él, aunque, como se ha dicho, no hay nada claro, al menos a día de hoy.

Si finalmente se logra dar salida a estos dos jugadores, el FC. Barcelona saldría al mercado para buscar un 5º central que acompañe y se dispute un puesto con Piqué, Araújo (que puede jugar de latera derecho), Eric García y Andreas Christensen, cuyo fichaje aún no se ha hecho oficial. Tal y como informa este medio catalán, Kalidou Koulibaly se presenta como la mejor alternativa para reforzar la zaga del conjunto azulgrana este verano,

El central francés de 30 años termina contrato con el Nápoles en junio de 2023 y ya ha rechazado la oferta de renovación que el conjunto italiano le ha ofrecido, por lo que, si no quieren que salga gratis el año que viene, venderle en este mercado de fichajes es su única opción, y según, Sport, la operación podría rondar los 30 millones de euros. La opción más económíca para el FC. Barcelona a diferencia de las otras alternativas que han sonado para la zaga días atrás: Maguire y Laporte.

El central del Manchester United, asociado con el Barsa según Fabrizio Romano, es el defensa más caro del mundo cuyo traspaso les costó a los Diablos Rojos 90 millones de euros y, pese no estar viviendo una situación cómoda en Old Trafford, su fichaje podría suponer una gran inversión que, ahora mismo, el FC. Barcelona no puede hacer. Aymeric Laporte tampoco parece que llegará.

El central del Manchester City ha sonado, según el medio catalán, como posible incorporación al FC. Barcelona a través de un trueque con Frenkie De Jong, algo que, a día de hoy parece muy complicado que suceda, ya que, si el neerlandés acaba saliendo del Barça será en forma de traspaso para sanear las cuentas azulgranas y a Old Trafford. Por lo que, a día de hoy, Koulibaly es la mejor opción, y la más económica para reforzar la defensa de Xavi Hernández el año que viene.