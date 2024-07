Solo un paso más; la rompió con Girona y el City lo quiere vender: el Dortmund ajusta detalles

La Bundesliga no se queda atrás con su fiel objetivo de llenar el campeonato con jugadores emergentes y figuras del momento que le dan un valor agregado importante. En esa línea, el Borussia Dortmund está en la obligación de aprovechar este mercado de verano para reivindicar su última incursión en la Champions League en la que no pudo ganar la final tras caer ante el Real Madrid. La historia es pasada pero la lección está aprendida, o al menos es que lo que el ‘Die Schwarz-Gelben’ espera durante la nueva temporada.

El tiempo es un valor fundamental hoy en día para los clubes que está en busca de la mejor pieza para su plantel, el Borussia Dortmund no es ningún improvisado y por eso mismo ya tiene hace semanas en el radar al lateral brasileño Yan Couto, propiedad del Manchester City y que la última temporada vistió los colores del Girona, equipo que conforma el City Football Group. Los buenos números sumado al buen presente del futbolista, convencieron a la dirigencia del Dortmund para acelerar los trámites.

El futuro de Couto solo depende de que tanto la dirigencia del Dortmund se ponga de acuerdo con la del City. El ex Coritiba tiene todo listo para llegar al club alemán, pese a que el equipo ciudadano pidió un monto más alto del que Borussia propuso. Según el diario Bild, Manchester City pidió 30 millones de euros, mientras que el cuadro germano puso en la mesa 20 millones más 5 en variables.

🚨⚫️🟡 Borussia Dortmund are advancing in talks for Yan Couto and deal could be done soon.



There are details to sort on the add-ons structure but BVB are confident after talks with Man City today.



BVB want to close the deal under €30m and book medical in the upcoming days. pic.twitter.com/sVLnkuHp40