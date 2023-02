Sorpresa desde Alemania con el ‘no’ rotundo al Real Madrid por el fichaje favorito de Modric

Uno de los objetivos del Real Madrid de cara al próximo mercado de fichajes veraniego es incorporar a un defensa central con proyección, conscientes de que con David Alaba (30 años), Antonio Rüdiger (muy cerca de cumplir la trentena), Nacho (33) y Jesús Vallejo (que no cuenta en absoluto con la confianza de Carlo Ancelotti), la zaga merengue se podría ver en apuros a medio-largo plazo.

Es por ello por lo que, como os venimos contando en Don Balón, el club español tiene en su agenda a Josko Gvardiol para reforzar su línea defensiva, en un fichaje que gusta mucho a uno de los capitanes del equipo como es Luka Modric, quien conoce muy bien al zaguero, ya que ambos son compañeros en la selección nacional de Croacia. Sin embargo, para desgracia del Real Madrid, las noticias que llegan desde Alemania, y más concretamente desde el actual club de Gvardiol, el Red Bull Leipzig, no son esperanzadoras con el hecho de que se pueda producir el traspaso.

En este sentido, en una entrevista concedida a The Times, Marco Rose, entrenador del conjunto germano, ha confirmado que Josko Gvardiol seguirá en Alemania la próxima temporada e incluso ha sido contundente asegurando que no se marchará en el mercado de fichajes veraniego: “Josko Gvardiol también será jugador del RB Leipzig la próxima temporada. Soy el entrenador y estoy pidiendo eso. Él es feliz aquí. Dijo que quiere jugar en la Premier League, pero no dijo cuándo”, afirmó, cerrando la puerta de este modo no solo a Real Madrid, sino también a muchos otros equipos que tienen al croata como una opción para reforzar sus plantillas, tales como el Paris Saint-Germain, el Manchester City o el Liverpool FC que, como os contamos hace un par de días en Don Balón, ha sido el último club en unirse a la puja por Gvardiol.

Y es que, desde luego, futbolísticamente hay argumentos de sobra para que tantos grandes de Europa se hayan fijado en el croata, ya que destaca por ser uno de los defensas con más proyección de Europa, gracias a sus excelentes habilidades defensivas, a su gran salida de balón y al dominio del juego aéreo que posee. Unas cualidades que conoce a la perfección Luka Modric y que, desde luego, seguro le gustaría poder contar en el Real Madrid. Por lo pronto, teniendo en cuenta las declaraciones de Marco Rose, todo parece indicar que el posible desembarco de Gvardiol al Santiago Bernabéu se podría demorar al menos una temporada más.