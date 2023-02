Ancelotti cambia a 3 de Anfield y Simeone responde metiendo 3 sorpresas para llevarse el derbi

Otro derbi, uno más para gloria de los aficionados madrileños, aunque esta campaña van por detrás en sus expectativas en LaLiga, con los blancos persiguiendo muy de lejos a un Barça que llegará tocado de Old Trafford y la Europa League pero saca 8 puntos al Madrid y los rojiblancos pendientes de alcanzar a la Real Sociedad por la tercera plaza. Por eso ambos necesitan los puntos pese a tener objetivos bien distintos. Y con el fin de lograrlo, habrá cambios en los onces de sendos conjuntos, con al menos 6 variantes.

Si nos atenemos a las probaturas del Cholo Simeone y a los elegidos por el argentino para el último choque de liga ante el Athletic Club de Bilbao, que ganaron los rojiblancos por un tanto a cero, podría haber tres modificaciones importantes de cara al once que salte mañana al Santiago Bernabéu (18.30, hora española). Uno viene dado por la ausencia de Rodrigo de Paul por lesión, que le tendrá en el dique seco varias jornadas, la otra trata de reforzar la medular y dejaría en el banquillo a Ángel Correa. Llorente y Pablo Barrios, sumados a la apuesta por Stefan Savic y Mario Hermoso como pareja de centrales, en detrimento de Giménez, configuran las modificaciones.

De Anfield, 3 no repiten

El Real Madrid viene de un exigente y a la vez exuberante ejercicio de madurez y solvencia en Champions, tras triturar al Liverpool en Anfield, al que goleó por dos tantos a cinco, sin embrago lejos de lo que podría pensarse, Carlo Ancelotti no repetirá once. Dos de los jugadores que saltaron de inicio al territorio inglés obligan al cambio, como son David Alaba y Rodrygo Goes, ambos con lesiones musculares que en el caso del austriaco le tendrá un mes de baja. La otra sería una rotación.

Ese descanso le llegaría a Modric, que dejaría su puesto en el once a Dani Ceballos, suplente en el estadio inglés pero que viene de hacer una fantástica temporada. Dicho lo cual, Nacho, Rüdiger, Militao y Carvajal ocuparán la zaga, mientras que Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos y Dani Ceballos serían los tres centrocampistas con Vinicius y Benzema en punta.