11 desconocido de Ancelotti: Vini, fuera; OK a Hazard y 4 sorpresas

Haber conseguido nueve puntos de nueve posibles en la Champions League; ir líder de grupo en la Liga de Campeones, y tener enfrente a un rival de nivel pero como paso previo a un reto de envergadura, el del domingo, en el Clásico ante el FC Barcelona, hacen que Carlo Ancelotti de un giro a su once habitual introduciendo desde tres hasta cinco cambios profundos, donde destaca la caída del equipo titular de Vinicius Júnior y la muy probable entrada de jugadores que están ante una oportunidad de oro de sacar la cabeza, entre ellos Eden Hazard.

El belga, con la ausencia del brasileño, tiene asegurada (de lo contrario será poner la sentencia definitiva al 7 blanco) la banda derecha, salvo sorpresa de Rodrygo Goes en ese costado, ya que Benzema ha sido confirmado por Carlo Ancelotti. La banda derecha iría a parar a Rodrygo, quedando un centro del campo formado por otras dos variantes, Fede Valverde y Eduardo Camavinga (Ceballos está lesionado). El ex del Chelsea, que no ha jugado ni un minuto en los últimos partidos, debe tratar de impresionar a Carletto en esta nueva oportunidad, como hiciera ante el Celtic, donde marcó; esta vez tendrá su opción ante el Shakhtar (21.00, hora española)

Dando un paso atrás, en las rotaciones que prevemos, como ocurre con Vini, se presupone que Carletto dará descanso a Luka Modric y Aurélian Tchouameni, para que estén frescos ante el Barça. Si esto ocurriese, solo Toni Kroos sería miembro habitual del once y estaría acompañado en la medular por Camavinga, que haría de pivote, y el charrúa, como doble organizador. Por detrás también habrá variantes y una disputa en cierta forma interesante de dilucidar.

El míster italiano dijo que Ferland Mendy jugaría, lo que puede llevar a un descanso de David Alaba, que no está bien. Siendo así, queda la pregunta de si el entrenador del Real Madrid recompensará a Nacho tras sus polémicas palabras o le dará la titularidad a Antonio Rüdiger. Pueden que formen de inicio los dos, en el eje de la zaga, en cuyo caso descansaría también Eder Militao. La otra variable seguramente sea la de Lucas Vázquez, que tomaría la derecha por Dani Carvajal y con el mismo fin: estar al cien por cien ante el Barça.

En definitiva, se prevén muchos cambios esta noche y, en algunos casos, son oportunidades de inesperadas.