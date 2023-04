Al-Khelaïfi le ofreció ser el nuevo CR7 en el PSG y se negó: el rechazo más duro amarga a Mbappé

Marcus Rashford vivió una temporada para olvidar bajo las órdenes de Ralf Rangnick. El canterano del Manchester United no fue capaz de encontrar una versión aceptable en su juego y vio como su entrenador lo mandaba al banquillo mientras su afición comenzaba a dudar sobre si su talento era suficiente para un gigante como el United. Ante tal situación, el futuro del hijo pródigo de Old Trafford estuvo más en el aire que nunca.

En el PSG eran conscientes de que Rashford no estaba cómodo en ese Manchester United y vieron la oportunidad de llevarse a precio de saldo a uno de los futbolistas más prometedores del panorama mundial. Sin embargo, según cuenta The Athletic, el jugador se negó a fichar por los parisinos porque su deseo no era otro que triunfar en el club de su vida.

Nasser Al-Khelaïfi llegó a ofrecerle un sueldo de más de 400.000 euros a la semana, igualando lo que en ese momento estaba cobrando Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Un hecho que no hizo cambiar de opinión a Rashford, que meses después vio como tomó la mejor decisión al quedarse en el club que lo vio crecer y lo hizo debutar con apenas 18 años.

Ahora, bajo las órdenes de Erik Ten Hag, el internacional inglés es uno de los mejores futbolistas del mundo y cuenta con unas características muy parecidas a Mbappé. Ambos cuentan con una velocidad endiablada y una capacidad para el regate a alta velocidad que está al alcance de muy pocos en el mundo. Además, con sus 26 goles y 9 asistencias en lo que va de temporada, Rashford se ha consagrado como una gran estrella mundial.

Pese a su amor incondicional por el United, todavía no hay un acuerdo para su renovación y el PSG sigue al acecho. Rashford acaba contrato en junio de 2024 y si el conjunto mancuniano no acelera sus contactos para alcanzar un acuerdo, el futuro de su gran estrella podría estar en grave peligro.

Así pues, el PSG se llevó un duro golpe con la negativa de Marcus Rashford a fichar por ellos en su peor momento. Ya que hoy en día estaríamos hablando de una ofensiva formada por Mbappé, Messi, Neymar y Rashford, un ataque imparable y lleno de talento que haría las delicias del Parque de los Príncipes.