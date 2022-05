Ancelotti cambia la historia: Guardiola, Tuchel y Pochettino se rinden

Solo un paso le queda al Real Madrid de Carlo Ancelotti para conquistar un triplete -LaLiga, Supercopa de España y Champions League- que parecía imposible al inicio de año y se ponía aún más cuesta arriba al ir dando pasos en la Liga de Campeones, al ir descubriendo nuevos rivales. El Madrid ha superado a los tres grandes favoritos al título -lo eran cuando se inició la competición- para plantarse en la final de París o si lo prefieren, Pochettino, Tuchel y Guardiola han sucumbido a Carletto y al Bernabéu, y ahora el Madrid puede redondear una temporada casi perfecta.

En lo deportivo hay poca explicación, esa es la verdad, no cabe otra que recurrir la magia y el espíritu. No es que el Madrid no pusiera ayer en el Bernabéu argumentos futbolísticos para ganar, que lo hizo, es que es la tercera vez que remonta una eliminatoria en el Bernabéu cuando ya no había tiempo, y por tercera vez gana y pasa ante un equipo más favorito que ellos para seguir adelante en la Liga de Campeones. Increíble pero cierto: el coliseo blanco ha resultado ser una tumba para todos los grandes obstáculos, y eso tiene poca explicación.

Quizá la grada, la comunión, el escudo, la creencia en el imposible. Tal vez Benzema, Vinícius, Courtois, Rodrygo. Quién sabe. Cuando el Madrid esta temporada ha llegado a ese tramo de suma necesidad estos y otros factores han comulgado para lograr imposibles; el último ayer ante el todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola. En dos minutos, el 89 y el 90, el Madrid igualó la eliminatoria (5-5) y solo necesitó cuatro más para sentenciarla (6-5), en el 94, con penalti sobre Benzema que transformó el mismo. Guardiola, al igual que Tuchel y Pochettino, saben de lo que les hablamos: llegado el instante de la verdad, aparece el miedo escénico y la frase de Jorge Valdano y el malogrado Juanito se hace cuerpo: '90 minuti en el Bernabéu son molto longo. Es así y más en la Champions League. Y esto solo le pertenece al Madrid.

Contra los blues en cuartos de final pasó los mismo, Rodrygo marcó en el 79 el 1-3 y Benzema puso por delante al Madrid en el 95 justo cuando el equipo blanco estaba sometido y muerto. Dos golpes certeros al corazón del campeón de Europa. Y con el PSG sucedió algo similar, en octavos de final de la competición, tres goles del francés en el 60, 75 y 77. En definitiva, el Madrid no era al principio de temporada el favorito en ‘su’ trofeo, ni lo fue ante PSG, Chelsea y City, sucesivamente, pero Ancelotti ha logrado superar todas esas adversidades… y ya solo le queda Klopp y el Liverpool, pero eso será el 28 de mayo.

Las remontadas del Bernabéu y fueron las señas de identidad del Madrid, también la Champions lo es, y Ancelotti ha cambiado la historia reciente devolviéndole al club blanco sendas cosas. Más allá de lo que ocurra en la final en París, Carletto y el Madrid han logrado una cosa: devolver ese miedo atroz al rival cada vez que pisa el estadio blanco. Y el miedo, no les quepa duda, tiene memoria, no se olvida fácilmente.