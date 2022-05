Ancelotti no necesita a Mbappé: Benzema tendrá nuevo socio en París

Quedan horas para que de comienza la final de la Champions League. Como si de un examen final se tratara, poco más pueden hacer los entrenadores y los jugadores más que esperar que el árbitro haga sonar el pitido inicial. Todo el mundo tiene sus favoritos para el choque, exfutbolistas que han jugado para los dos equipos como Dudek u Owen se han posicionado a favor o en contra del Liverpool o Real Madrid y millones de familiares y amigos vivirán esta noche frente al televisor el momento más importante del año para sus equipos, a no ser que hayas tenido la fortuna de haber podido conseguir una entrada para Saint-Denis, en cuyo caso, la emoción será inmensamente mayor.

Cada vez queda menos para saber qué equipo ganará la Champions League, en el caso del Real Madrid la 14ª y en el lugar del Liverpool la 7ª. A estas alturas, salvo sorpresas de ultima hora, los técnicos ya conocen cuales serán los 11 jugadores que saltarán al campo de inicio. Por el lado de Carlo Ancelotti, el entrenador italiano llegará al Stade de France con dos únicas dudas: David Alba y Rodrygo.

El defensa austriaco no disputó hace tan solo 8 días el último encuentro de liga ante el Real Betis porque no estaba físicamente al 100% y tuvo unas leves dolencias justo la misma mañana del encuentro. Hay que recordar que David Alaba no juega un solo minuto desde el 27 de abril, la noche anterior, tuvo que ser sustituido en el descanso del partido frente al Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions League tras recaer de su lesión. A pesar de ello, todo apunta a que saldrá de inicio junto a Eder Militao, ya que, ha conseguido completar toda esta semana los entrenamientos junto con sus compañeros.

La otra duda de Ancelotti en el ‘11’ de esta noche es Rodrygo. El brasileño llega a este partido en un estado de forma sobresaliente, quizás, el mejor del tridente formado junto a Vinicius Jr y Benzema actualmente. Si se tratase de cualquier otro partido, estamos seguros de que Carlo Ancelotti le daría la titularidad al brasileño para aprovechar su gran estado de forma y confianza, pero, tratándose de una final, lo más probable es que no quiera arriesgar y ser dominado en el centro del campo y su lugar en el terreno de juego sea ocupado por Fede Valverde.

El uruguayo se ha convertido en el apagafuegos de Carlo Ancelotti, un hombre de retención con una gran zancada que haga de nexo entre el centro del campo y los hombres de arriba. El técnico italiano ha tenido que recurrir a él siempre que se ha visto superado por el rival en la medular, como ocurrió contra el Manchester City, y su resultado ha sido siempre óptimo, por lo que, lo más seguro es que vuelva a repetir la fórmula que tan buen resultado le ha dado y sea él quien acompañe a Vinicius Jr y Benzema y Rodrygo acabe saliendo en la segunda parte a modo de revulsivo.

Con casi toda seguridad, salvo sorpresa, Carlo Ancelotti saldrá esta noche con Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Kroos, Casemiro, Vinicius Jr, Benzema y Valverde.