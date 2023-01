Brahim Díaz depende de Asensio, con millonada pendiente para Madrid

El Real Madrid consiguió ayer dar un vuelco a su precaria situación de manos de dos, más bien tres, de los jugadores que han estado discutidos y que, por el contrario, pueden ser el futuro del Madrid. Los dos jugadores claves ante el Villarreal fueron Dani Ceballos y Eduardo Camavinga, pero también fueron encomiables para los intereses del Madrid los minutos de Marco Asensio; de los tres, solo el francés tiene asegurada su plaza en la 23/24 y eso incumbe y mucho a Brahim Díaz y el AC Milan.

Y es que apunta Calcio Mercato en sus páginas centrales que Brahim ha pasado a ser una figura clave en el AC Milan, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para el club rossoneri y Stefano Pioli, su entrenador, sin embargo, con el joven jugador malagueño tienen un problema que ni su cláusula de compra tras su cesión de dos años venida de Madrid puede solucionar: la situación interna del propio equipo blanco.

Sí, es cierto que tras este préstamo de dos temporadas, el Milan puede decidir comprar por 22 millones de euros a Brahim Díaz, pero eso solo puede ocurrir si el Real Madrid se lo permite. Los merengues se guardaron con el jugador zurdo dos opciones: una, de recompra por 27 millones de euros, lo que les da ventaja sobre el futbolista en el futuro; la otra, bloquear su situación, es decir, los italianos solo podrán ejercer su derecho a compra si el Madrid accede a venderlo.

Y eso nos lleva de lleno a la situación de Marco Asensio y, por extensión, a la de Dani Ceballos. Tras el gran partido del sevillano en Villarreal y las dudas de Kroos y Modric, en el madridismo muchas voces tratan de presionar para que el club renueve al mediocampista. Pero no sucede lo mismo con Asensio, que siembra dudas y su renovación está tan cerca de producirse como de no hacerlo nunca, lo que casi obligaría al Madrid a bloquear la opción milanista con Brahim. Dicho de otra forma, si Asensio se va, Brahim será su recambio, guste o no al jugador y/o al vigente campeón de la Serie A y otros de los octavos finalistas de la Champions League. En el Bernabéu perderían 22 kilos, pero, ¿hay en el mercado un recambio de Asensio o Brahim por menos dinero?