Cobrará más que Hazard y es la bomba del año pese a Mbappé: 2x1 con robo a Guardiola y el City

En efecto, nadie sabe qué ocurrirá con el asunto entre PSG, Real Madrid y Kylian Mbappé, que entronca de cerca con el que puede ser el fichaje del año, que de hecho se acerca a tal cosa, sin embargo casi podemos asegurar desde Don Balón que esta incorporación, que puede cambiar el signo de la próxima Champions League en pleno mes de julio, no se decantará en favor del PSG, que de hecho ve como el equipo que los eliminó de la Liga de Campeones en la 22/23 puede cerrar un 2x1 con robo a Pep Guardiola mediante.

Más que un nueve en un equipo superlativo

El fichaje al que nos referimos es Harry Kane, que ya ha dado el paso de la rebelión con el Tottenham, al que poco menos que está obligando a escuchar al Bayern de Múnich, equipo escogido por el inglés, este verano. Y todo hace indicar que los bávaros van a dar el resto. Llegarán a las tres cifras en su oferta y le propondrán al jugador y su entorno un contrato de no menos de 3 años a razón de algo más de 20 millones de euros por temporada, siendo uno de los mejor pagados del mundo con un sueldo, por ejemplo, muy superior al percibido por Eden Hazard tras su fichaje por el Real Madrid.

Kane está de acuerdo y con la aceptación por parte del Tottenham, la cual cada vez se acerca más, el fichaje del año (a expensas de lo que suceda o no con Kylian Mbappé) será un hecho. Su entrenador en los spurs era cristalino: “No queremos alargarlo demasiado. No creo que sea bueno para Harry, no creo que sea bueno para el club”, decía Postecoglou. Es decir, el muro spurs ya está cediendo.

Y sacudida a los ‘skyblue’

Pero la llegada de Kane a Múnich, que parece cada vez más real, iría acompañada de la Kyle Walker, que está consonancia con su compañero de la selección inglesa. El jugador se quiere marchar del Etihad Stadium y según Sport Bild la iniciativa de Kane hace que esta posibilidad no solo se fortalezca sino que pueda ser convergente. Con estos dos fichajes, el Bayern de Thomas Tuchel pasa a ser súper favorito para la Champions, tal vez no por delante del City, pero tampoco por detrás.