Cristiano, desesperado: 3 nuevas opciones y otra traición al Madrid

Cristiano Ronaldo empieza a encontrarse entre la espada y la pared. No es para nada habitual para un crack como él que, casi con el mes de julio finalizado y los equipos ya metidos de lleno en sus respectivas pretemporadas, se encuentre todavía sin saber dónde va a jugar la temporada que viene y eso es algo que empieza a incomodar al portugués porque es un escenario nuevo y demasiado estresante. Ha pedido salir del Manchester United para poder jugar la próxima edición de la Champions League pero, con la opción del Atlético de Madrid complicándose, son cada vez menos las opciones reales que tiene para lograr su objetivo.

Y es que la sensaciones que se desprenden desde el entorno del Atlético no son para nada buenas. Su agente Jorge Mendes se empeña en cerrar esta operación que, además, es vista con buenos ojos por el propio futbolista pese a que sería una gran traición para el Real Madrid, donde ha sido ídolo auténtico en los últimos años, pero en el club colchonero no lo tienen claro. Su presidente Enrique Cerezo ha manifestado recientemente que esta operación es casi imposible financieramente hablando y a esto se suma que la afición no lo quiere jugando en el Metropolitano. Tanto es así, que en el último partido de pretemporada de los de Simeone, parte de la hinchada desplegó una pancarta en la que se podía leer “CR7 not welcome”.

Las opciones

Por eso, descartando la vía del Atlético de Madrid a Cristiano Ronaldo se le agotan las alternativas reales para poder jugar la próxima edición de la Champions League. Su baraja queda prácticamente reducida a tres equipos y son opciones que parecen un tanto descabelladas: Sevilla, Sporting de Portugal o Nápoles.

El conjunto sevillano parece un imposible porque no podría pagar una ficha similar a la que tiene el portugués ni por asomo, y aquí volvería a ser rival del Real Madrid en LaLiga. Así las cosas, aparece la opción del regreso a casa, al Sporting de Portugal, pero CR7 también tendría que poner de su parte y rebajarse considerablemente el sueldo, algo similar a lo que pasaría si es el Nápoles el que termina lanzándose a por él. Por el momento ni siquiera hay interés de estos equipos en Cristiano Ronaldo sabiendo que económicamente es algo prácticamente imposible, pero al crack mundial se le terminan las opciones y empieza a estar desesperado.