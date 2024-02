Desde Alemania llega la noticia que emociona a Florentino: en 2024 no se irá el relevo de Ancelotti

Como ya se anunció varios meses atrás, el Real Madrid está encantado con los frutos que está dando el segundo proyecto de Carlo Ancelotti en Chamartín y se le firmó una renovación para un año más en el banquillo del Santiago Bernabéu. En este sentido, con la firma de Carletto, se puso fin a las especulaciones que ponían a Raúl, Xabi Alonso y a otros entrenadores como candidatos al banquillo blanco, el cual, parece estar hecho para que en el futuro se siente un Xabi Alonso que se ha convertido en el entrenador más cotizado del planeta.

En Alemania no esperan que salga ahora

Pese a que equipos como Liverpool o Bayern de Múnich van detrás suyo, Xabi Alonso podría estar convencido de que la mejor opción para él es la de seguir en el Bayer Leverkusen y vivir el merecido año en Liga de Campeones que se han ganado tanto Alonso como sus jugadores. Hecho que ha confirmado Lothar Matthäus en Sky, pues no espera que se mueva este año: “Quizás su sueño sea entrenar al Bayern, al Liverpool o al Real Madrid, pero, en mi opinión, todavía no ha terminado en el Leverkusen”.

Ante esta gran noticia desvelada por el legendario ex jugador alemán, en Chamartín no pueden sino estar muy felices de escuchar las palabras de Matthäus. Y es que, con el puesto de Ancelotti garantizado un año más, saber que Xabi Alonso no se va a mover en este mercado de verano significa que, cuando Carletto abandone el Real Madrid, Florentino tendrá vía libre para tratar de fichar al entrenador que todo el madridismo quiere ver en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Temporada legendaria, Champions y… ¿al Madrid?

Con lo afirmado por Matthäus, parece que el camino que seguirá Xabi Alonso está cada vez más claro. Pues si opta por seguir en Leverkusen durante otro año, la secuencia parece ser la de hacer una temporada histórica y tratar de ganar la Bundesliga, competir en Champions en la 24/25 y una vez hecho todo esto, el español tendría vía libre para cumplir su sueño y entrenar al Real Madrid una vez Carlo Ancelotti haya dejado el banquillo blanco.