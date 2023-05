Eden Hazard, Aubameyang y Leo Messi ponen patas arriba el mercado con sus destinos bomba

A falta de que se celebren las finales de las tres competiciones europeas celebradas a lo largo de la temporada y la última jornada en algunos campeonatos domésticos, el mercado ya está gestando algunos movimientos que darán mucho que hablar próximamente.

Como gran nombre propio en este apartado nos encontramos con Leo Messi, futbolista que abandonará el PSG próximamente, una salida definida desde hace varias semanas atrás, y que, tras barajar las opciones de regresar a Barcelona o poner rumbo al Inter de Miami, parece haberse decantado por la opción del Al-Hilal, club saudí en el que se embolsará una suculenta cantidad de millones en cada una de las dos próximas temporadas.

Eso sí, en Don Balón también queremos hacer mención a otro elenco de cracks de talla mundial que también tiene muchas opciones de protagonizar un gran cambio de aires en sus respectivas carreras deportivas… y con Real Madrid y FC Barcelona inmersos en algunas de estas posibles operaciones.

Eden Hazard

El futbolista belga del Real Madrid no cuenta para Carlo Ancelotti, algo que no es novedoso, pero aún tiene un año de contrato por delante y el club está haciendo todo lo posible para deshacerse de él este mismo verano: en Turquía, Galatasaray y Besiktas están abiertos a negociar su incorporación, pero siempre y cuando Florentino Pérez no pida dinero a cambio y el propio Hazard acceda a una rebaja salarial importante.

Pierre-Emerick Aubameyang

El delantero del Chelsea ha vivido un calvario en Londres desde que llegó al club el verano pasado tras abandonar el Barça... y precisamente el conjunto dirigido Xavi podría ser de nuevo su destino, aunque para ello el equipo inglés deberá facilitar la operación en términos económicos ya que la situación culé en este apartado no es especialmente brillante.

Además, cabe señalar el resto de futbolistas de primer nivel que están comenzando agitar el mercado y a sumar pretendientes tras sus pasos, muchos de ellos abocados a provocar anuncios importantes en sus trayectorias deportivas: Karim Benzema, Jude Bellingham, Alexis Mac-Allister, Roberto Firmino, Moisés Caicedo, Marco Asensio, Ferran Torres, Sadio Mané, João Cancelo, Mateo Kovacic o Romelu Lukaku.