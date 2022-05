El Madrid gana la Champions y lo celebra con un fichaje, fin a Mbappé

Se hizo esperar, empezó con retraso pero al final llegó, el Real Madrid conquistó París y consiguió su 14ª Champions League gracias a un gol de Vinicius Jr en el min.59 de partido a pase de Fede Valverde en el que la estrella del partido no fue otra que Thibaut Courtois. Gracias a las paradas del guardameta belga, el conjunto blanco se mantuvo en el partido y aprovechó al máximo sus oportunidades al contragolpe.

El ADN madridista volvió a aparecer en una noche mágica en Saint-Denis, París, en la tierra de Mbappé, donde era inevitable no pensar en el jugador que hace tan solo una semana daba calabazas al Real Madrid para aceptar la multimillonaria oferta de renovación del PSG. Salah sentía sed de venganza contra el conjunto blanco y la afición merengue miraba el Stade de France ansioso de poder conseguir la 14º Champions League en la ciudad del ex del Mónaco, y así fue, y tras lograrlo, y aunque no era el mejor momento para hacerlo, Florentino Pérez se acordó de ‘La tortuga’.

“El Madrid seguirá siempre trabajando en tener a los mejores jugadores, pero Mbappé ya está olvidado, no ha pasado nada, el Madrid ha hecho una temporada perfecta y es un tema que está olvidado. Hoy no existe Mbappé, existe la fiesta del Real Madrid”, comentaba Florentino Pérez en los micrófonos de la Champions League al finalizar el encuentro. Y no puede tener más razón, ayer el madridismo se dio cuenta de que no necesita a Kylian Mbappé para conseguir una Champions League y ganar un doblete y que ya tiene en Vinicius Jr su estrella del futuro. Pero no fue la única buena noticia de la noche.

Aún no es completamente oficial, falta el anuncio por parte del propio club, pero, tras ganar la Champions League, ayer, el diario Marca informaba de que Luca Modric y el Real Madrid habían llegar a un acuerdo para renovar por una temporada más. Si hace unos días el jugador croata bromeaba en la previa del partido de la Champions League sobre su renovación haciendo una broma sobre Kylian Mbappé, anoche todas esas dudas se disiparon por el medio español.

Luca Modric renovará con el Real Madrid por una temporada más y jugará el año que viene su temporada número 11 a las órdenes de Carlo Ancelotti. Un premio a una temporada en donde su nivel no ha bajado ni un ápice a pesar de sus 37 años. Este curso el ex del Tottenham ha disputado 43 partidos entre todas las competiciones con actuaciones tan determinantes como aquel pase a Rodrygo con el exterior en la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Chelsea.