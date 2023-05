Guardiola no se apiadará de Xavi y su Barça: aplastó en el Bernabéu el sueño del Camp Nou

Decía Thierry Henry en CBS Sport sobre el duelo entre el Real Madrid y el Manchester City que el MVP dado a Kevin de Bruyne no era justo, que tenía que haber ido a parar a Eduardo Camavinga o a Vinicius Júnior. Nosotros, estando de acuerdo, añadimos algo más, algo que, además de estar relacionado con los citizens, tiene su incidencia en la salida del Barça de Sergio Busquets y en el mercado de fichajes del club catalán. Si hubiera que haber elegido a los mejores del City estos tenían que haber sido a nuestro juicio Rodri o Ilkay Gundogan, este último, precisamente objetivo en el mercado, desde ahora inalcanzable, del FC Barcelona.

Guardiola y el jugador, OK

Tanto el internacional español como el alemán fueron de lo más destacado de su equipo y no solo por la distribución, control del esférico y la organización del City, sino también por el equilibrio del que dotaron al conjunto skyblue en el coliseo blanco. Cruciales ambos en la salida de balón y en la asociación, suyas fueron varias de las mejores intervenciones en el repliegue, precisamente ante la salida del brasileño y el francés, entre otros.

Y eso a Guardiola no le pasa desapercibido, es más, informan ciertas fuentes que el entrenador y el jugador ya se habrían dado el OK para la siguiente temporada, por lo que la renovación del otomano-germano no solo estaría en camino, sino a un paso de cerrarse en lo formal, que sí estaría hecho en los oficioso. De ser así y tras la confirmación de la salida de Busquets del Barcelona, el equipo culé pierde a la opción favorita para la medular, que lo era por el enorme jugador que es Gundogan, pero también por su condición contractual: hubiera llegado a Barcelona gratis, como agente libre. Lógicamente el partido del Bernabéu es una confirmación para el míster de Sampedor, que confía en que Gundogan siga en el City una o dos temporadas más.

El Barça, en dificultades

Tampoco tiene muy sencillo el Barcelona la contratación de otros jugadores que se mantienen en su agenda para suplir al capitán saliente, como son N’Golo Kanté, al que Mauricio Pochettino quiere renovar en el Chelsea; Adrien Rabiot, que prefiere la Premier League, o Ruben Neves y Sofyan Amrabat, fichajes costosos que no se puede permitir hoy por el hoy el Barcelona.

Por tanto, sabe Guardiola del interés de Xavi y el Barça en Gundogan, pero no se apiadará ni de uno ni de otro.