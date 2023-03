Increíble: Guardiola y la Champions muestran a Florentino el ‘9’ para hacer historia en Madrid

La apabullante victoria cosechada por el Manchester City ante el Leipzig para sellar su acceso a los cuartos de final de la presente edición de la Champions League no se puede explicar sin la genial labor de Erling Haaland. El delantero noruego anotó cinco goles en el encuentro disputado anoche en el Etihad Stadium en una exhibición histórica que permitió a los de Pep Guardiola dejar de lado las dudas generadas en el compromiso de ida disputado en tierras sajonas: con su repoker, el exfutbolista del Salzburgo y Borussia Dortmund ya suma 39 dianas esta temporada.

En el plano individual, esta exhibición de Haaland también será elemental para reactivar una dinámica goleadora que se había visto estancada en las últimas semanas y que, dado el peso que tiene el jugador en el Manchester City, ha dificultado a su equipo sacar adelante algunos encuentros.

Y ojo, porque Haaland, a pesar de que llegó hace menos de un año a Manchester, sigue dando mucho que hablar en las oficinas del Santiago Bernabéu. Florentino Pérez parece haber dejado de lado la idea de lanzarse a por Kylian Mbappé para preparar una ofensiva por el ‘9’ noruego y, tras el partidazo firmado anoche, el presidente se convencerá aún más de poner patas arriba Europa con un fichaje que cada vez se postula como más necesario.

Hay motivos en Chamartín

La avanzada edad de Karim Benzema, 35 años, está comenzando a afectar a su rendimiento sobre el terreno de juego y fruto de ello el mismo Florentino progresivamente tiene más dudas sobre si extender el compromiso del atacante francés hasta 2024.

Se selle dicha firma finalmente o no, el proyecto del Real Madrid precisa con urgencia la llegada de un delantero joven de primer nivel que pueda hacer historia en Concha Espina y, sin haber grandes atractivos en el mercado, Guardiola y la Champions han terminado por despejar el camino a Florentino en este apartado: Haaland es la pieza ideal para ello, pero hasta que Benzema no deje el equipo no parece que el presidente vaya a decantarse por esta opción, una opción que conllevaría una gran inversión por parte de la entidad blanca.