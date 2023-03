Kvaratskhelia topa con un muro en el Bernabéu y Todd Boehly echa al compañero de Enzo Fernández

El mercado se va perfilando y van surgiendo diferentes nombres, uno de ellos es Khvicha Kvaratskhelia, quien junto a Victor Osimhen, es la estrella de este Nápoles que va lanzado a conseguir su tercer Scudetto, primero sin Diego Armando Maradona, pero además los napolitanos quieren algo más, la Champions League. Palabras mayores. El extremo ha sido recientemente relacionado con el Real Madrid, otro aspirante al título, debido a unas palabras de su agente, sin embargo la estrella georgiana sabe que allí, en el Bernabéu, toparía con un muro.

El internacional de Georgia de 21 años hace tiempo que está sonando para algunos de los grandes clubs del continente, entre ellos varios de la Premier League pero también para el catorce veces campeón de Europa. Y este último asunto lo confirmó su agente, Mamuka Jugheli, en Geo Team: “Su padre y yo somos culés, pero Kvara ama al Real Madrid. Si le veo con la camiseta del Barça me alegraría, pero es madridista. El director de Napoli me pide que no tenga prisa: a Kvara le gusta todo en Nápoles”. Blanco y en botella.

Una difícil demarcación

Los aficionados del Real Madrid se han interesado por Kvaratskhelia a raíz de estas palabras, incluso proponiendo su fichaje, no obstante el Madrid, al que sí le gusta el jugador, sabe que este no es prioritario ya que tendría un hándicap casi imposible de superar para el georgiano: Vincius Júnior. El jugador brasileño, como el futbolista del equipo napolitano, encierra sus frasco de virtudes desde la izquierda, donde arranca a pie cambiado y, lógicamente, la hipotética llegada de Kvaratskhelia no haría sino chocar con esa realidad, porque Vini es insustituible.

João Félix sí, Pulisic no

El AC Milan sigue picando piedra en Londres para tratar de llevarse a Christian Pulisic, un jugador sin posibilidades en este Chelsea de los millones de Todd Boehly. Todo hace indicar que el norteamericano saldrá en verano, siendo San Siro quien más puja por llevárselo. En Stamford Bridge ya se lo han dicho: João Félix sí, él no tiene hueco.