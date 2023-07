La Champions League baña de realidad a Xavi: Arteta deja tres señalados antes de llegar al Camp Nou

El primer examen de la pretemporada del Barça se ha saldado con un suspenso. El conjunto de Xavi ha sido superado por un cómodo 5-3 por el Arsenal de Mikel Arteta. El conjunto gunner, que, como suele pasar con los equipos Premier, llegaba muhco más rodado, ha pasado por encima de un Barça que ha acusado la falta de ritmo y la presencia de algunos nombres que no deberían tener incidencia en los partidos importantes de la temporada, especialmente en aquellos de nivel Champions, como lo es el Arsenal.

Fichajes perdidos y los suplentes seguirán como suplentes

En el once inicial, Xavi apostó por dar entrada a Gündogan y a Oriol Romeu, para formar una medular inédita junto a Pedri. En este sentido, el futbolista alemán, apenas pudo entrar en juego de forma decisiva y no fue capaz de aportar las soluciones que Xavi buscaba con su fichaje, no hizo daño con sus conducciones, ni llegó al área rival como acostumbraba a hacer en el City.

Por otro lado, Oriol Romeu demostró por qué no ilusionaba, el jugador formado en la cantera blaugrana sufrió mucho para contener a Odegaard y Havertz en la medular gunner, que pudieron conectar fácilmente con la delantera para hacer mucho daño a un Barça, que, pese a estar por delante en varias ocasiones, nunca controló el partido.

Por su parte, Marcos Alonso y Sergiño Dest se unen a Oriol Romeu en la nómina de jugadores en el punto de mira sin siquiera pisar el Camp Nou, los dos carrileros brillaron por su inoperancia defensiva, dejando hacer y deshacer a los extremos del Arsenal, especialmente a un Saka que jugó a sus anchas gracias dos jugadores cuyo nivel está muy lejos de la Champions League.

Por fortuna para Xavi, en el lateral izquierdo cuenta con la solución ideal, Alejandro Balde está listo para competir al máximo nivel, como ya demostró en la pasada campaña. Sin embargo, el problema está donde lleva estando el último lustro, en el carril diestro, Dest es el único lateral natural y su nivel no es para el Barça. Es por este motivo por lo que, como os contamos en Don Balón, Xavi ha pedido en repetidas ocasiones el fichaje de lateral derecho de garantías para dar una alternativa a Jules Koundé, que está harto de ser un parche.

Así pues, la primera gran noche de la pretemporada del Barça de Xavi ha dejado pocas notas positivas, más allá de la aparente facilidad para marcar goles. Y es que, lo negativo se ha comido lo poco bueno que ha dejado un choque que avisa a Xavi, la Champions será muy dura.