La obsesión de Florentino que fulminará a 2 intocables choca con Guardiola: puja bestial de 65 a 80M

Suele decirse que cuando el río suena algo lleva y en este caso concreto así es. Viene escuchándose en cada rincón de Europa como Alphonso Davies es una obsesión para Florentino Pérez y el Real Madrid de cara a la próxima campaña, dicen algunas voces que incluso por delante de Kylian Mbappé (cuesta creerlo), pero ahora se oyen los mismos cantos de sirena en el Etihad Stadium, lo que complica la situación del lateral.

Ha sido ESPN quien ha asegurado que el Manchester City, como los blancos, se ha fijado el mismo objetivo para la próxima ventana veraniega, la puerta de entrada a la campaña 24/25, y eso choca de frente con la idea homóloga del Madrid con el jugador americano. Los blancos incluso han llegado a plantear la opción de vender a Ferland Mendy (quién sabe si tal vez a Fran García, que no está convenciendo) para dar entrada directamente de titular al canadiense. O lo que es lo mismo, la apuesta va muy en serio.

Pero Guardiola también lo quiere y no se va a amedrentar, ahí está el pastizal pagado al RB Leipzig por Josko Gvardiol, de modo que, sobre ellos, hablamos ya de un choque de trenes entre dos gigantes de talla mundial y en el que el Bayern de Múnich, en el peor de los casos, va a sacar tajada. Decimos en el peor de los casos porque en el Allianz Arena no quieren ni oír hablar de que Davies deje el equipo alemán, sin embargo el jugador no ha querido renovar, acaba contrato en 2025 y saben en el poderoso equipo alemán que es partidario de escuchar estas ofertas.

Por lo tanto, en este contexto si hay que pensar en un acercamiento más que probable entre Davies y el Real Madrid, ahora también habrá que hacer lo propio con el City, y en suma en probable traspaso millonario que puede rondar, al menos en su punto de partida, los 65 millones de euros. En suelo germano ven esta cantidad insuficiente y puede haber replica al deseo de Davies de salir con una línea roja muniquesa que no baje de los 80 kilos. Por todo ello, la obsesión de Florentino, que ha chocado con Guardiola, exigirá un gasto masivo.