Pesadilla de octavos: las palancas y Lewandowski asfixian al Barça

Antes de saltar al terreno de juego de San Siro (o como les gusta llamarlo a los interistas cuando ejercen de local, Giuseppe Meazza), el FC Barcelona confiaba en su estrategia de juego tanto como en la económica, lo que debería ser suficiente para volver a estar entre los 16 y 8 mejores de Europa, pero después del partido, tras la derrota de ayer (1-0), las dudas aparecen y estas, en esta esta ocasión, ya casi ahogan a Lewandowski, estrella del proyecto; Xavi, cabeza pensante del equipo, y Laporta, que es quien ha generado la deuda por un propósito mayor.

Dicho de otra forma, si el Barça sufre un varapalo similar al de la temporada pasada, es decir, se queda sin llegar a octavos, el sufrimiento en can Barça no será una mordida económica o una agonía futbolística, sino algo mucho más grave. El Barcelona fía su temporada a llegar, al menos, hasta cuartos de final de la mejor competición continental del plantea, segundo por estatus personal y por el dinero invertido en el pasado mercado de fichajes y pero sobre todo por las enormes necesidades económicas que su apuesta veraniega exige.

Sobre Robert Lewandowski, hasta ayer poco se podía decir en negativo del polaco, con unos registros descomunales (12 goles en 9 partidos). Sin embargo, tras la disputa del partido ante el Inter se han encendido las alarmas: el nueve no solo no marcó en Múnich y Milán, sino que hizo dos partidos para olvidar. Por su parte Xavi se quejó amargamente del arbitraje, y si bien este no favoreció al Barça y fue francamente mejorable, en el club le advierten que ese discurso será solo válido de puertas afuera, ellos necesitan resultados.

Por último, Laporta está justo donde no quería estar a estas alturas de la temporada: con la posibilidad real de repetir vergüenza en octavos y con un calendario por delante que puede asfixiar al club antes incluso de diciembre. Él, por ahora, no quiere ni oír hablar de más palancas, como los socios, pero…

Cabe resaltar que el Barça depende de sí mismo para pasar de ronda y, aunque muy probablemente las opciones de ser primero se hayan esfumado, es capaz de revertir la situación frente a Inter y Viktoria Pilsen; ahora bien, ya no hay margen de error, que es justo lo que no querían en el Camp Nou…