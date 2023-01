Problemón de Julián Álvarez, Gvardiol y Ramos tras el Mundial de Qatar

Ya ha pasado casi un mes desde que se celebró la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia y algunos de los futbolistas que mejores prestaciones dejaron en el torneo hoy viven una situación un tanto desconcertante a nivel de clubs. Tras desatar el interés de muchos equipos de renombre en Europa, jugadores como Josko Gvardiol, Gonçalo Ramos, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister o Azzedine Ounahi comparten el mismo problema: han caído en el olvido.

Los mencionados Mac Allister y Julián no partieron como titulares en el debut de la albiceleste en el torneo ya que Scaloni brindó la oportunidad a Papu Gómez y Lautaro Martínez, pero no tardó mucho el seleccionador en cambiar de idea a este respecto y tanto del centrocampista del Brighton como el delantero del Manchester City lograron, no solo hacerse con un puesto en el ‘11’, sino convertirse en piezas elementales en el camino hacia el título.

No obstante, tras desatar el interés de clubs como el Atlético de Madrid, el Chelsea e incluso el Real Madrid, estos futbolistas están muy lejos de poder cambiar de aires en este mercado invernal.

Algo similar ocurre con Ounahi y Ramos. Mientras el centrocampista marroquí fue una de las grandes revelaciones del torneo, al igual que su selección, se coló en la agenda de clubs como el FC Barcelona o la Juventus. Pronto estos equipos han dirigido su interés hacia otras alternativas en el mercado con mayor renombre, siendo este el caso de Kanté, Jorginho o Rúben Neves. Por su parte, el delantero luso, quien logró dejar a CR7 en el banquillo en los partidos más importantes disputados por su país, también ha desaparecido de forma exprés de la agenda del Manchester United y el Arsenal, los dos clubs que tantearon hace no mucho tiempo atrás su incorporación.

Por último, el caso de Gvardiol es algo diferente ya que el central croata del Leipzig sigue estando en el radar de algunos de los clubs de mayor renombre en el viejo continente, pero hasta el próximo verano el club alemán no abrirá posibilidad de traspasarle. Ese lapso de tiempo, si las prestaciones del central no son igual de convincentes, podría ser estrepitoso para él ya que el interés de este abanico de equipos entre los que se incluyen el Real Madrid, el United, el Bayern de Múnich o el Chelsea podría diluirse.