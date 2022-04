'Refuerzo' inesperado de Ancelotti para ganar LaLiga y la Champions

La cómoda victoria lograda por el Real Madrid en su visita a Stamford Bridge con motivo de la ida de los cuartos de final de la Champions League no solo ha servido para encarrilar el pase a semifinales, sino para que la situación de muchos jugadores haya sufrido un viraje muy abrupto en el vestuario. Por primera vez en mucho tiempo Carlo Ancelotti decidió no contar ni con Marco Asensio ni con Rodrygo Goes en el extremo derecho y fue Fede Valverde el que reforzó el centro del campo.

Si bien la gran mayoría de halagos los está recibiendo Karim Benzema tras haber registrado su segundo hat-trick consecutivo en esta competición, pero el uruguayo es otro de los jugadores de la plantilla que han salido muy reforzados de dicho compromiso.

Las prestaciones de Valverde durante los 86 minutos que estuvo sobre el terreno de juego no pudieron ser más útiles para que el equipo lograra la victoria. Uno de los mayores problemas que ha sufrido el Real Madrid durante el último mes de competición ha sido el exceso de minutos acaparado por Casemiro, Kroos y Modric, algo que ha afectado de forma catastrófica su rendimiento, especialmente en el de los dos primeros. No obstante, con la entrada del uruguayo en el ‘11’ Ancelotti no solo consiguió brindar ese punto de agresividad en la presión, sino que además permitió dosificar los esfuerzos de los tres futbolistas mencionados en labores defensivas.

Por si fuera poco, el charrúa también fue un quebradero de cabeza para la zaga del Chelsea ya que, a pesar de no ser un futbolista con unas cualidades técnicas destacables, tiene mucha capacidad para romper líneas con su cambio de ritmo y para buscar los espacios a la espalda de los rivales gracias a su punta de velocidad.

En consecuencia, hay dos efectos manifiestos tras la actuación de Valverde en Londres: por un lado, el futbolista se ha postulado como vital en el esquema del técnico italiano para tratar de lograr los objetivos esta temporada, es decir, ganar la Champions y LaLiga; y, además, su presencia fulmina las esperanzas de Rodrygo y Asensio de ser importantes en lo que resta de curso, algo que a su vez podría provocar su salida el próximo verano, especialmente la del mallorquín.