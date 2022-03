Revelado el terrible futuro de CR7 y Messi en la 22/23: se acabó

El final de la era que han marcado Cristiano Ronaldo y Leo Messi a nivel individual, por más que France Football quisiera expandirla con el argentino, es evidente y esta temporada no ha sido sino la confirmación de este nuevo paso en el fútbol mundial, uno que ya era incuestionable la pasada campaña. A día de hoy, ambos han fracasado en sus respectivos proyectos faraónicos en Manchester y París y aunque la caída del 30 del PSG ha sido más rotunda (sus números son muy deficientes), los dos se encaminan a un terrible futuro, con un final similar.

Empezando por el jugador del Manchester United hay que decir que sus continuos coqueteos con la salida de Old Trafford al término de la presente campaña obtienen desde ayer, tras la eliminación de la Champions League a manos del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, 0-1, (por cierto, con actuación muy pobre del portugués), un empuje crucial: el ex del Real Madrid busca equipo y tratará de romper con los diablos rojos otra vez, cuya segunda parte, esa vez sí, no fue buena.

Leo Messi está en una encrucijada porque, si bien en el Barcelona ya daba muestras de una caída alarmante en su rendimiento, en París, un bloque millonario pero endeble, se ha confirmado su descenso a los infiernos. Él junto a Neymar son los señalados en la capital de Francia tras la debacle ante el Madrid, también por sus sueldos estratosféricos, y con contrato en vigor durante esta y la siguiente temporada con la entidad gala, el sudamericano arrancará el año de su último Mundial con la hinchada francesa en contra, muchas dudas en su equipo y sin la gran estrella del mismo, Kylian Mbappé. Como poco, es para ser pesimistas.

Cabe la posibilidad de que el enfado de CR7 con el United haga que el capitán de Portugal pueda unir sus caminos con el ex del Barcelona, en una última apuesta de los dos cracks en el Parque de los Príncipes, en el que sería un reencuentro mediático pero cargado de riesgos. Desde luego es de las pocas salidas que tiene CR7 fuera del Teatro de los sueños. Sin embargo, si bien el final de ambos se ve ya en el horizonte, al menos como cracks de referencia, hay un destino similar que les mantiene en la élite: la Copa del Mundo de Qatar. Por eso ambos siguen aferrados al máximo nivel, por eso pueden coincidir en París. Eso sí, tras la 22/23, los dos posiblemente se echen a un lado definitivamente; básicamente porque el futbol moderno ya les ha dejado atrás. Se acabó para ellos eso de ser las estrellas de Europa.