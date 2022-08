Revolución de Ancelotti con 2 titulares fuera y Camavinga muy feliz

El fin de semana arrancará el campeonato liguero español, pero hoy el Real Madrid afronta su primer compromiso importante del curso a las 21.00 horas. El equipo merengue disputa esta noche, en Helsinki, la Supercopa de Europa frente al Eintracht de Frankfurt, un partido que no solo servirá para tratar de añadir un trofeo más al palmarés blanco, sino para comprobar que la revolución generacional de Carlo Ancelotti ya es una realidad.

La llegada de los nuevos fichajes y la veteranía de los jugadores más importantes que han pasado por el club en los últimos provoca que esta noche, salvo sorpresa, se vayan a apreciar los primeros cambios notorios en la composición del ‘11’ del Real Madrid, cambios que suponen un antes y después para algunos efectivos que forma parten de la plantilla, como Toni Kroos o Ferland Mendy.

El elenco de alternativas con el que cuenta Ancelotti a día de hoy obligará al italiano a tomar decisiones drásticas y tanto el lateral francés como el centrocampista alemán tienen muchas papeletas para pagar los efectos de ello… y en Don Balón no hemos querido dejar pasar la oportunidad de esclarecer cuál será la apuesta de ‘Carletto’ para intentar levantar un nuevo título europeo.

Thibaut Courtois será, indiscutiblemente, el portero titular del Real Madrid, pero en la línea defensiva se aprecian los primeros cambios significativos. Dani Carvajal ocupará el lateral derecho, una posición que ya acaparó durante el pasado curso, pero Éder Militão ya no tendrá a David Alaba como compañero en el eje de la zaga, sino a Rüdiger, uno de los jugadores que ha fichado por el club este verano. Eso sí, no será el ex del Bayern Múnich el gran afectado por la incorporación del alemán, sino Ferland Mendy, quién verá como Ancelotti relega al austriaco al lateral izquierdo en detrimento del galo.

En la línea creativa también se producirá un cambio muy importante ya que son muchas las opciones con las que cuenta el técnico trasalpino para instaurar un relevo generacional. Casemiro, a priori, mantendrá su puesto como pivote, pero Eduardo Camavinga tomará el testigo de Kroos, con Modric y Fede Valverde reforzando la medular: el francés está ante su gran oportunidad.

Por último, la composición del ataque blanco no admite dudas ya que, si Vinicius JR y Benzema está en condiciones para jugar, su titularidad e importancia en el equipo son incuestionables.