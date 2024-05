Si gana su 6ª Champions, el Bernabéu despedirá a otro Balón de Oro tras Benzema: Kroos, 'culpable'

El mediocampista croata Luka Modric, quien ha sido una pieza clave en el éxito reciente del Real Madrid, ha expresado su deseo de tener una despedida similar a la de su compañero Toni Kroos, lo que sugiere que su etapa en el club blanco podría llegar a su fin al término de la presente temporada. El mago de Zadar, cuyo contrato expira el próximo mes de junio, no ha dado señales claras de querer renovar, alimentando las especulaciones sobre su posible retiro del fútbol profesional.

El crack de 38 años ha sido una figura central en el Real Madrid desde su llegada en 2012 procedente del Tottenham Hotspur. Con su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para controlar el ritmo del partido, se ha ganado el respeto y admiración tanto de los aficionados como de sus compañeros. Durante su estancia en el club, Modric ha acumulado numerosos títulos, incluyendo cinco Champions League, cuatro campeonatos ligueros y varios trofeos individuales, destacando el Balón de Oro que ganó en 2018 antes incluso de que lo hiciera otra leyenda blanca, Karim Benzema, en 2022.

La reciente despedida de Toni Kroos, quien también ha sido fundamental en el centro del campo del Real Madrid, parece haber inspirado al '10'. El alemán se despidió del club con un emotivo homenaje en el Santiago Bernabéu, donde recibió el cariño de los aficionados y un reconocimiento especial por parte del club. Ahora, unos días después y en vísperas de la final de Wembley, Modric ha dejado entrever que desea una despedida similar, lo que ha sido interpretado como una señal de que no continuará en el club la próxima temporada.

Fuentes cercanas al jugador indican que Modric está considerando seriamente retirarse del fútbol activo poniendo fin a una carrera profesional que ha abarcado más de dos décadas. Aunque todavía no ha hecho un anuncio oficial, la decisión de no renovar su contrato con el Real Madrid apunta en esa dirección. El club, por su parte, estaría dispuesto a organizar una despedida a la altura de la importancia del croata en la historia reciente del equipo.

🚨 Luka Modrić: “The decision on my future is made but I can't tell you yet”.



“I have always said I want to retire at Real Madrid, this is what I really want”.



“This would be a dream, this is my home, the club of my life. I want a farewell like Toni Kroos”, told @partidazocope. pic.twitter.com/BDFyr64JKg