Uruguay de fiesta: Luis Suárez y Cavani, cerca del mismo club europeo

Recientemente han finalizado los contratos de Luis Suárez con el Atlético de Madrid y de Edinson Cavani con el Manchester United, dos sucesos que han desatado sendos culebrones para conocer el próximo destino de ambos delanteros uruguayos, que en el último tramo de temporada apenas han tenido minutos en sus respectivos clubs.

En el caso del primero viene sonando con fuerza el Aston Villa, pero el conjunto inglés parece haber diluido notablemente su interés en los últimos días, algo que ha abierto la veda para que otros clubs se interesen en el charrúa. El Inter de Miami que preside David Beckham también se ha postulado como un destino potencial para el exfutbolista de Ajax, Liverpool y FC Barcelona, pero el deseo de Suárez es jugar un año más en Europa.

Por su parte, Cavani parecía estar decidido a poner tierra de por medio con Europa y aceptar la propuesta de Boca Juniors, pero la última oferta que ha recibido el ariete de 35 años podría alterar radicalmente su decisión: según ha apuntado BeSoccer, el Trabzonspor está valorando seriamente hacer un hueco en sus filas al jugador. Esta oferta no tendría mayor impacto en él si no fuera porque, además, el conjunto otomano también ha abierto la posibilidad de que Luis Suárez ponga rumbo a tierras turcas. Conforme se dio a conocer la intención del Atlético de Madrid de no renovar al veterano ariete charrúa, dos clubs abrieron la puerta al futbolista para evitar que dejara atrás su carrera en Europa, siendo uno de ellos el mencionado Trabzonspor.

Es por eso que, tras conocerse el interés del conjunto turco en hacerse con los dos delanteros uruguayos, la sorpresa ha saltado en el país ya que todo parecía encaminado a un doble adiós para poner rumbo a tierras americanas. Es más, el Trabzonspor cuenta con un aliciente para poder convencer a ambos atacantes: el equipo ha finalizado en primera posición la temporada regular y la próxima campaña tendrá la oportunidad de disputar la UEFA Champions League, algo que podría ser determinante para tener este doble “sí” que consume uno de los bombazos del mercado veraniego de 2022.