Cavani quiere hacer temblar Argentina y negocia con Boca Juniors

Edinson Cavani abandonará la disciplina del Manchester United el 1 de julio. El uruguayo termina contrato con los Diablos Rojos en junio de 2022 y ni siquiera la llegada de Erik Ten Hag ha frenado la decisión de su salida y tendrá que buscar un nuevo equipo. En un primer momento se relacionó al ex del PSG y Nápoles con equipos como el FC. Barcelona debido a que el conjunto de Xavi Hernández necesita un delantero para la temporada que viene y que no tendría que pagar precio alguno por el charrúa, pero las ultimas informaciones no solo lo alejan de Can Barça, si no de Europa en general.

Según ha publicado el Daily Mirror, Edinson Cavani se encontraría en conversaciones muy avanzadas con Boca Juniors. tal y como informa este diario, el uruguayo tiene intención de jugar con el equipo Xeneize junto a Riquelme y ya han mantenido más de una reunión para que sus caminos se junten. Un duro palo para River Plate, su eterno rival, que vería como su enemigo se refuerza con un gran delantero.

Su salida provoca que el Manchester United necesite salir al mercado para buscar un nuevo delantero, y con la llegada de Ten Hag, parece que sus esfuerzos se centrarán en traer a Old Trafford no solo al entrenador, si no también al ‘9’ del Ajax. Sébastian Haller está siendo una de las sensaciones de esta temporada en Europa y muchos equipos tienen apuntado el nombre del costamarfileño en su agenda.

No es para menos, sus números le avalan, y es que el delantero del Ajax lleva anotados 20 goles en 28 encuentros de la Eredivisie, 11 tantos en 8 partidos en la Champions y ha anotado 2 dianas en 3 enfrentamientos en la Copa de Holanda. Es decir, suma en total 33 goles en 39 apariciones. Números muy por encima de delanteros como Lukaku, Ibrahimovic, Dybala o el propio Cavani.

Además, el propio Ten Hag también habría solicitados a los directivos de los Diablos Rojos la incorporación de Antony y De Jong. Quiere tener cerca a gente de su confianza y que conoce muy bien para hacer resurgir al Manchester United.